Kocaeli\'de Geleneksel Sokak Oyunları ile Çocuklara Unutulmaz Yaz Tatili

Kocaeli'de çocukların beden sağlığına katkı sunan ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunları, millet bahçelerinde yaşatılarak mazi bugüne taşınıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara unutamayacakları bir yaz tatili yaşatmak amacıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "Çık Dışarıya Oynayalım" etkinliklerine Çayırova ve Dilovası ilçelerinde devam etti. KBB Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte çocuklar, geçmişten gelen oyun kültürünü tanıma fırsatı bularak unutulmaz bir gün yaşadı.

Çayırova ve Dilovası Millet Bahçeleri'nde kurulan etkinlik alanlarında çocuklar doyasıya eğlendi. Alanlarda, çocukların akıl ve zeka gelişimine destek sunan atölyelerin yanı sıra motor becerilerini geliştirecek atletizm parkurları da yer aldı. Etkinliklerde ayrıca kalemlik boyama, çim adam yapımı ve dikiş gibi atölye çalışmalarıyla çocukların el becerileri desteklendi.

Dijital dünyadan uzaklaştılar

Çocukların dijital dünyadan uzak bir gün geçirmesi için alanda her şey düşünüldü ve geleneksel sokak oyunlarına da yer verildi. Bu kapsamda çocuklar, geleneksel Türk oyunlarını oynama fırsatı buldu. Sahne kısmında ise çocuklar için masal gösterileri ve bilim şovları hazırlandı. Çocuklar bilim şovlarını meraklı gözlerle izlerken, interaktif sunucu eşliğindeki yarışmalarda dereceye girmek için ter döktü. Kurulan papağan çekim alanı da katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Etkinliklerde çocuklar kadar aileleri de eğlenme fırsatı yakaladı. Çocuklar, aileleriyle birlikte halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışı yaptı. - KOCAELİ