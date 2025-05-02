Kocaeli'de Gençler İçin Ücretsiz Özel Yetenek Kursları Başladı - Son Dakika
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Kocaeli'de Gençler İçin Ücretsiz Özel Yetenek Kursları Başladı

Kocaeli\'de Gençler İçin Ücretsiz Özel Yetenek Kursları Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, polis, subay ve beden eğitimi öğretmeni olmak isteyen gençler için özel yetenek kursları düzenliyor. Kurslar ile BESYO, spor lisesi, MSÜ ve PMYO sınavlarına hazırlanan öğrencilerin fiziksel testleri ücretsiz olarak yapılıyor.

02.05.2025 13:17  Güncelleme: 13:19
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Kocaeli'de özel yetenek kursları ile BESYO, spor lisesi, MSÜ ve PMYO sınavlarına hazırlanan gençlerin kas gücü, çeviklik ve dayanıklılık testleri ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği ücretsiz özel yetenek kurslarıyla polis, subay veya beden eğitimi öğretmeni olmak isteyen gençleri sınavlara hazırlamayı sürdürüyor. Gençlere istihdam ve kariyer yolculuklarında destek olan Büyükşehir Belediyesi, açtığı bu kurslarla öğrencileri Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), spor lisesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavlarına hazırlıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen özel yetenek kurslarında kayıt işlemlerinin ardından ölçüm süreci tamamlandı. BESYO, spor lisesi, MSÜ ve PMYO hayali kuran öğrencilerin katılımıyla Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi'nde (SPORTAM) gerçekleştirilen testlerde adayların fiziksel verileri detaylı şekilde değerlendirildi. Elde edilen dayanıklılık, kas gücü ve çeviklik sonuçlarına göre katılımcılara özel, bilimsel temelli antrenman programları uygulanacak.

Testler sonrası oluşturulan bu programlar sayesinde öğrencilerin performanslarının artırılması hedefleniyor, ayrıca antrenmanlar sırasında oluşabilecek sakatlıkların da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sayesinde gençler, dışarıda oldukça maliyetli olan bu kurslardan tamamen ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Proje kapsamında özel yetenek kurslarına katılan öğrencilerin gelişimleri, uzman antrenörler eşliğinde bilimsel temelli testler ve antrenman programlarıyla yakından takip ediliyor. Yapılan ölçümler sayesinde öğrencilerin fiziksel durumları değerlendirilerek bireysel antrenman programları hazırlanıyor ve gelişim süreçleri izleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Gençler İçin Ücretsiz Özel Yetenek Kursları Başladı - Son Dakika

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