Kocaeli\'de Gençlerin Yeni Gözdesi: Zübeyde Hanım Kütüphanesi

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Kocaeli'de hayata geçirilen Halkevi Gençlik Merkezi'nde Zübeyde Hanım Kütüphanesi, ortamı ve sunduğu hizmetlerle gençlerin ilgi odağı oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Halkevi Gençlik Merkezi'nde hayata geçirdiği Zübeyde Hanım Kütüphanesi, sınavlara hazırlanan ve derslerine rahat bir ortamda çalışmak isteyen gençlerin öncelikli tercihi oluyor. Gençler; konforlu, sessiz ve donanımlı ortamda ders çalışıyor. Gençlerin bilgiye kolayca erişmesi ve keyifli bir öğrenme deneyimi yaşaması için her türlü ayrıntının düşünüldüğü kütüphane, 48 kişilik çalışma alanı ve 38 kişilik dinlenme alanı kapasitesine sahip. Kütüphane, bünyesinde 3 bin 500 kitap bulunduruyor. Gençler, ders çalışma, kitap okuma ve kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

"Ortam ders çalışma sürecini kolaylaştırıyor"

Kütüphanenin düzenli kullanıcılarından biri olan üniversite hazırlık öğrencisi Erva Deniz, sunulan özenli ortamın ders çalışma süreçlerini kolaylaştırdığını anlattı. Deniz, "Birilerinin bizi düşünmesi, bizim için bir şeyler yapması gerçekten motive edici. Açıldığı ilk günden itibaren buradayız ve burada sunulan özenli ortam sayesinde çok daha rahat ders çalışıyoruz. İkramlar ve güler yüzlü çalışanlar gibi ince detaylar bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Esra Nur Kılıç ise Zübeyde Hanım Kütüphanesi'nin gençler için önemli bir ihtiyacı karşıladığını söyleyerek, "Diğer kütüphanelerde yer bulmakta çok zorlanıyorduk; çok erken saatlerde yollara düşmemiz gerekiyordu. Ancak burası geniş ve yeterli alanıyla bu sorunu çözdü. Sabah açılış ve akşam kapanış saatleri bizim için çok uygun. Üstelik sunulan ikramlar sayesinde uzun süreler boyunca verimli bir şekilde çalışabiliyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ