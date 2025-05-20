Kocaeli\'de Güneş Panelli Taşınabilir Kamera Sistemi Trafik Düzenlemesine Katkı Sağlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mevcut sinyalize kavşaklardaki sinyal planlarını düzenlemek amacıyla "güneş panelli taşınabilir kamera sistemi" kullanmaya başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımı rahatlatacak projeleri hayata geçirirken, mevcut yollarda da trafik düzenini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, ilk kez kurulan sinyalize kavşakların yanı sıra mevcut kavşaklardaki sinyal planlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar hız kazandı. Süreci daha verimli yürütmek ve net sonuçlar elde edebilmek için "güneş panelli taşınabilir kamera sistemi" devreye alındı.

Sistem, elektrik enerjisinin bulunmadığı ya da kullanımın mümkün olmadığı noktalarda ihtiyaç duyduğu enerjiyi güneş panellerinden karşılıyor. 6 metreye kadar yükselebilen teleskopik direk üzerine yerleştirilen 2 sabit ve 1 hareketli kamera sayesinde yüksek çözünürlükte çevrimiçi izleme yapılabiliyor. - KOCAELİ