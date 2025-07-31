Kocaeli\'de Güney Hafif Raylı Sistem Hattı İçin İhale Gerçekleştirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, Gölcük ile İzmit arasındaki ulaşım süresini 28 dakikaya indirmesi hedeflenen Güney Hafif Raylı Sistem Hattı'nın projelendirilmesi için ihale yapıldı. 3 firmanın katıldığı ihalede en düşük teklif 5 milyon 544 bin 988 lira oldu.

Kocaeli Ulaşım Ana Planı (KUAP 2053) hedefleri doğrultusunda hayata geçirilecek hat için "Kocaeli Geneli Raylı Sistem Hatları Danışmanlık ve Proje Tasarım Hizmeti" ihalesi gerçekleştirildi. Raylı Sistemler Daire Başkanlığında yapılan ihaleye 3 istekli firma katıldı.

Yaklaşık 50 milyar liralık yatırımla hayata geçirilmesi planlanan 21 kilometrelik hat, mevcut ve yapımı süren diğer raylı sistem hatlarıyla entegre olacak. Proje tamamlandığında, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun büyük ölçüde rahatlatılması amaçlanıyor.

Hattın hizmete girdiği ilk yıl günlük 202 bin, 2053 yılında ise 335 bin yolcu taşıması öngörülüyor. İhale komisyonunun yapacağı değerlendirmenin ardından sözleşme imzalanacak firma, 120 gün içinde hattın fizibilite ve maliyet etütlerini tamamlayacak, güzergah alternatiflerini belirleyecek, istasyon ve depo sahası ön projelerini hazırlayacak.

İhaleye katılan TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik Anonim Şirketi 5 milyon 544 bin 988 TL, Systra Mühendislik Anonim Şirketi 7 milyon 350 bin TL, Eptisa Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Bilgisayar İnşaat Ticaret Limited Şirketi ise 35 milyon 999 bin 415 TL teklif verdi. - KOCAELİ