Kocaeli'de Hakim ve Savcı Atamaları - Son Dakika
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Kocaeli'de Hakim ve Savcı Atamaları

13.06.2026 01:48
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HSK, Kocaeli'de çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değiştirdi, yeni atamalar yapıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun adli ve idari yargı kararnameleriyle Kocaeli'de görev yapan çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Adli yargıda 14 isim başka illere atanırken 10 isim Kocaeli'ye görevlendirildi. İdari yargıda 2 kişi ayrıldı, 3 kişi Kocaeli'ye atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından yayımlanan 1251 sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile Kocaeli adli yargı teşkilatında görev değişikliğine gidildi. Türkiye genelinde yapılan atama düzenlemesi kapsamında kentte görev yapan hakim ve savcıların bir kısmı farklı illere görevlendirilirken, diğer illerden gelen isimlerle birlikte yargı teşkilatında yeni yapı oluştu. Kararnameye göre Kocaeli'de görev yapan 14 hakim ve savcı başka illere atanırken, 10 hakim ve savcı farklı illerden Kocaeli'ye görevlendirildi.

Kocaeli'ye atanan ve kent içi görev yeri değişen isimler

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Onur Oğuzer, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı. Söke Cumhuriyet Savcısı Evren Gür, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı. Söke Hakimi Selma Gür, Kocaeli Hakimliği görevine atandı. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Şener Alakoyun, Kocaeli Hakimliği görevine atandı. Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Özcan, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı. Siirt Cumhuriyet Savcısı Onur Şen, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı. Kızıltepe Hakimi Öyküm Gizem Günkan Mumcu, Kocaeli Hakimliği görevine atandı. Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Rabia Özcan, Kocaeli Hakimliği görevine atandı. Malatya Hakimi Makbule Çiğdem Durgun, Kocaeli Hakimliği görevine atandı. Malatya Hakimi Alper Durgun, Kocaeli Hakimliği görevine atandı. Kocaeli Hakimi Merve Betül Kılıç, Gebze Hakimliği görevine atandı.

Kocaeli'den ayrılan isimler

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Velican, Bursa Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Gündüz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz, Bursa Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı. Kocaeli Hakimi Erhan Doğan, İzmir Hakimliği görevine atandı. Kocaeli Hakimi Sibel Çetin, İzmir Hakimliği görevine atandı. Kocaeli Hakimi Muhammed Ali Gencal, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği görevine atandı. Kocaeli Hakimi Elçim Akkaya Keleş, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği görevine atandı. Kocaeli Hakimi Burçak Özer Karabulut, İstanbul Anadolu Hakimliği görevine atandı. Kocaeli Hakimi Yusuf Kılıç, Adana Hakimliği görevine atandı. Kocaeli Hakimi Mustafa Çamlı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği görevine atandı. Kocaeli Hakimi Bülent Gazioğlu, Malatya Hakimliği görevine atandı. Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Engin Kurşun, Nizip Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı. Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Tuba Kaba Topdaş, Bismil Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı. Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Yasin Cihad Başcı, Ankara Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı.

İdari Yargı Kararnamesi kapsamında 5 kişinin görev yeri değişti

Aynı tarihte yayımlanan 1252 sayılı İdari Yargı Kararnamesi ile de idari yargı teşkilatında görev değişiklikleri gerçekleştirildi. İdari yargı kararnamesi kapsamında 2 kişi Kocaeli'den başka illere atanırken, 3 kişi farklı illerden Kocaeli'ye görevlendirildi. Kocaeli İdare Mahkemesi Başkanı Osman Aydın, İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığı görevine atandı. Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Rüstem Yüksel, Kocaeli İdare Mahkemesi Başkanlığı görevine atandı. İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi Merve Gizem Yılmaz Aytan, Kocaeli İdare Mahkemesi Üyeliği görevine atandı. Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi İbrahim Altındağ, Danıştay Tetkik Hakimliği görevine atandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Hakim ve Savcı Atamaları - Son Dakika

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