Kocaeli\'de Haşere İle Mücadele İçin Kış Uygulaması Başlatıldı

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Kocaeli'de sivrisinek, karasinek ve haşerelerin üremesini önlemek amacıyla kış dönemi uygulamasına geçildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından salgın hastalıkların yayılmaması için yürütülen vektör (haşere) ilaçlamaları yıl boyu devam ediyor. Bu kapsamda yaz aylarının korkulu rüyası olan sivrisinek, karasinek ve haşerelerin üremesini önlemek amacıyla Kocaeli'nin tüm ilçelerinde kış dönemi uygulamasına geçildi. Ekipler, Kocaeli'nin tüm ilçelerinde sivrisinek, karasinek ve haşerelerin üremesini önlemek amacıyla zararlı canlıların erginlerinin yaşayabileceği noktaları tespit ediyor. Daha sonra ekipler, sinek üremesine zemin oluşturan kanalizasyon, fosseptik, logar, alt yapı kanalları, yağmur suyu kolektörleri, arıtma tesisi ve atıl boş binalarda ilaçlama çalışmaları yürütüyor. Çalışmalar kış uygulamaları kapsamında fiziksel, kültürel ve kimyasal yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalarla sivrisinek popülasyonunu azaltılarak, daha rahat bir yaz yaşanması sağlanıyor. Ekipler çalışmalarını aralık, ocak, şubat ve mart ayı sonuna kadar yer altı sistemlerinde sürdürmeye devam edecek. - KOCAELİ