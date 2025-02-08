Kocaeli'de 'Hayata Tutun' Projesi ile Yaşlıların Yaşamı Kolaylaşıyor - Son Dakika
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Kocaeli'de 'Hayata Tutun' Projesi ile Yaşlıların Yaşamı Kolaylaşıyor

Kocaeli\'de \'Hayata Tutun\' Projesi ile Yaşlıların Yaşamı Kolaylaşıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Hayata Tutun' projesi, 65 yaş üstü vatandaşların evdeki kazaları önlemek için uyguladığı basit önlemlerle yaşlıların yaşam standartlarını artırıyor. 78 yaşındaki Hesna Ümran Kandoğdu, kazasının ardından projeden faydalanarak evinde daha güvenli bir yaşam sürdürüyor.

08.02.2025 11:24  Güncelleme: 11:28
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Hayata Tutun" projesinden faydalanan 78 yaşındaki Hesna Ümran Kandoğdu'nun evdeki yaşamı kolaylaştırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayata Tutun" projesi yüzleri güldürüyor. Bu kapsamda büyükşehirin bu projesi ile 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde alınan basit önlemlerle olası ev kazalarının önüne geçiliyor ve böylelikle engelli ve yaşlı bireylerin hayatı kolaylaşıyor. Kartepe'de yalnız yaşayan, evinde düşmesi sebebiyle kolundan ve başından yaralanan 78 yaşındaki Hesna Ümran Kandoğdu, hastaneden taburcu olduktan sonra büyükşehirin "Hayata Tutun" projesine başvurdu. Ekiplerin tespiti sonrası, Hesna Teyze'nin evinin çeşitli yerlerine tutunma barı yapıldı. Böylece evdeki yaşamı kolaylaşan Kandoğdu, büyükşehire teşekkür etti. Geçirdiği kaza sonrası Büyükşehir'den refakat desteği de gören Hesna Ümran Kandoğdu, "Büyükşehirden gelen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Öz kızım ve oğlum gibi bana davrandılar. Allah hepsinden razı olsun. Vazifelerinde son derece uzmanlar. Tutunma barını düştükten sonra yaptırdım. Her 65 yaş üstü, önlemini şimdiden alsın" ifadeleri ile yaşıtlarını uyardı.

Evlerde alınan basit önlemler ile olası ev kazalarını önlemeyi amaçlayan "Hayata Tutun" projesi kapsamında; banyo içi tutunma barı, kaydırmaz paspas, tabure, harekete duyarlı aydınlatma, tuvalet kenarına mafsallı tutunma barı gibi ek önlemler yapılarak, yaşlılığa bağlı günlük aktivitelerdeki zorlanmanın önlemesi amaçlanıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen projeye engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlar 153 Çağrı Merkezi ve SİM'ler üzerinden başvurabiliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de 'Hayata Tutun' Projesi ile Yaşlıların Yaşamı Kolaylaşıyor - Son Dakika

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