Kocaeli'de İşitme Engelli Personellere İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika
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Kocaeli'de İşitme Engelli Personellere İlk Yardım Eğitimi

Kocaeli\'de İşitme Engelli Personellere İlk Yardım Eğitimi

Kocaeli'de kamu kurumlarında çalışan işitme engelli personellere yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi. Eğitim, Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

11.10.2024 15:48  Güncelleme: 15:51
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Kocaeli'de kamu kurumlarında çalışan işitme engelli personellere yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.

İşitme yetersizliği olan bireylerin karşılaştıkları güçlüklere dikkat çekmek, işitme yetersizliği olan bireylerin haklarına ve ihtiyaçlarına yönelik bilinci yaygınlaştırmak, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Uluslararası İşitme Engelliler Haftası'nda program düzenlendi. Kamu kurumlarında çalışan işitme engelli personellere yönelik Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığınca eğitim düzenlendi. Programa Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Murat Soyuduru, Başkan Yardımcısı Dr. Orhan Ahi, birim sorumluları ve ilgili sağlık personelleri katıldı. İlk yardım eğitmenlerinden Ebe Zuhal Canbazoğlu, Ebe Ayten Şeremet ve Çocuk Gelişimci Zeynep Öztürk Gezer tarafından verilen eğitimlerde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Türk İşaret Dili Tercümanları aracılık etti.

Eğitimlere; Kocaeli Üniversitesi Hastanesi, İzmit Seka Devlet Hastanesi, SBÜ. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü olmak üzere toplam 5 personel katılım sağladı. İl Sağlık Müdürlüğü Alikahya yerleşkesinde düzenlenen törenle eğitime katılan katılımcılara ve görevli eğitmenlere Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan tarafından teşekkür belgesi ve ilk yardımcı belgeleri verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de İşitme Engelli Personellere İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika

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