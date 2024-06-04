Kocaeli'de İtfaiye Personelleri Fabrikalarda Tatbikat Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Kocaeli'de İtfaiye Personelleri Fabrikalarda Tatbikat Gerçekleştiriyor

Kocaeli\'de İtfaiye Personelleri Fabrikalarda Tatbikat Gerçekleştiriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM), yangın ve afetlere karşı eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, kurum ve firmalarda tatbikatlar da düzenliyor. Son olarak itfaiye personelleri Kartepe ve Körfez'de bulunan iki fabrikada acil durum ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.

04.06.2024 11:21
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Kocaeli'de itfaiye personelleri, muhtemel yangın ve afetlere karşı fabrikalarda teorik eğitimlerin yanı sıra tatbikat da gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM), yangın ve afetlere karşı eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, kurum ve firmalarda tatbikatlar da düzenliyor. Son olarak itfaiye personelleri Kartepe ve Körfez'de bulunan iki fabrikada acil durum ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.

Kartepe'deki tatbikatta, acil durum alarmının çalıştırılmasıyla tesiste çalışan personeller daha önce belirlenmiş acil kaçış yollarını kullanarak toplanma noktalarına ulaştı. Burada ilgili sorumlular tarafından yoklama alınarak tüm çalışanların güvenli biçimde toplanma noktasına gelip gelmediği kontrol edildi. Ardından senaryo gereği yaralı çalışan, ilk yardım ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden alınarak ambulans servisine götürüldü. Tatbikatın ardından taşınabilir yangın söndürücülerle akaryakıt yangınına müdahale çalışması gerçekleştirildi.

Körfez'de gerçekleştirilen tatbikatta ise acil durum alarmının devreye alınmasıyla tüm çalışanlar toplanma noktasına ulaştı. Yoklama ile tüm çalışanların toplanma noktasına ulaşıp ulaşmadığı kontrol edildi. Senaryo gereği, küçük çaplı bir yangın olduğu varsayılarak taşınabilir yangın söndürücü ile müdahale edildi. Tanklara yönelik olarak, korunma ve müdahale için duşlama ve soğutma sistemleri devreye alındı. Sabit su monitörleri ve hortum tertibatları ile de temsili soğutma ve söndürme işlemi uygulandı. Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak oluşturulan acil durum planlarının işlerliği, muhtemel bir acil durumda hayati önem arz ediyor. Bu sayede gerçek bir olayda meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının azaltılması ve ortadan kaldırılması hedefleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de İtfaiye Personelleri Fabrikalarda Tatbikat Gerçekleştiriyor - Son Dakika

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