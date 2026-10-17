Kocaeli\'de İzmit Körfezi\'ndeki atık temizliğinde yaklaşık 10 kamyon atık toplandı

Kocaeli'de yoğun yağışların ardından İzmit Körfezi'nde biriken ağaç, tomruk ve bitkisel atıkların temizlenmesi için başlatılan çalışmalarda yaklaşık 10 kamyon atık denizden çıkarıldı.

İzmit Körfezi'ne dökülen 12 dereden son günlerde gerçekleşen yoğun yağışlar sonucu denize taşınan ağaç, dal, budak, tomruk ve bitkisel atıklar, deniz yüzeyinde ve rüzgarın etkisiyle kıyıda birikti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz yüzeyinde ve kıyı şeridinde biriken atıkları temizlemek için sabahın erken saatlerinde başladıkları çalışmaları gün boyu sürdürdü.

10 kamyon atık denizden uzaklaştırıldı

Çalışmalarda 4 deniz yüzeyi temizleme teknesi, 3 amfibi tip araç, 2 kontrol botu ve 50 personel görev alıyor. Deniz yüzeyi temizleme teknelerinin ulaşamadığı kıyı ve bataklık alanlarda biriken atıklar, amfibi tip araçlarla toplanarak karaya çıkarılıyor. Amfibi araçların çalışamadığı kayalık bölgelerde ve erişimin güç olduğu kıyı kesimlerinde ise Mavi Takım ekipleri tarafından temizlik çalışmaları yürütülüyor. Farklı araç ve ekiplerin koordineli çalışmasıyla İzmit Körfezi'nde biriken atıklar toplanarak bölgeden uzaklaştırılıyor. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar yaklaşık 10 kamyon atık toplanırken, bertaraf edilmek üzere İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme Anonim Şirketi'ne (İZAYDAŞ) gönderiliyor.