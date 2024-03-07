Kocaeli\'de Kadın Ambulans Şoförleri Zamana Karşı Yarışıyor

Yerel

Kocaeli'de kadın ambulans şoförleri ölüm ve kalım arasındaki ince çizgide adeta zamana karşı yarışıyor. Evde anne yollarda usta şoför olan kadınlar, yoğun trafikte önemli bir görev üstleniyor.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Ayla Arslan ile Nazlı Türkan Efe, yollarda zamana karşı yarışıyor. İleri sürüş teknikleri eğitimi alarak, yoğun trafikte önemli bir görev üstlenen kadınlar, yıllardır gelen anonsları duyar duymaz hızlıca istasyondan hayat kurtarmak için çıkıyor. Evde anne, yollarda usta şoför olan 112'nin kadın sürücüleri, hem olay yerinde hastaya müdahale ediyor hem de en yakın hastaneye yetiştiriyor.

"İlham kaynağım vinç operatörü olan annemdi"

24 yıldır acil sağlık hizmetlerinde görev yaptığını söyleyen Ayla Arslan, "Kadın olarak ambulans şoförlüğü yapmak çok gurur verici. Sahada çalışan 112 kadınları olarak yaptığımız iş ile gurur duyuyoruz. Hem zor işler başarıyoruz hem de ciddi anlamda sahada etkin olarak çalışıyoruz. Evde anneyiz, sahada farklı kadınlarız. Bunları başarmak çok gurur verici. Sürücü olurken benim ilham kaynağım vinç operatörü olan annemdi. Taşıdığım sorumluluğun bilincindeyim ve yaptığım işi seviyorum" dedi.

"Bir canı kurtarmak tarif edilebilen bir şey değil"

Ayla Arslan, trafik kurallarını çok iyi bildiklerine dikkat çekerek, "Hızlı gidiyoruz gibi bir algı var ama biz önce güvenlik diyoruz. Önce güvenli gidiyoruz. Trafikte tehlikeye de girmiyoruz, tehlikeye de sokmuyoruz. Ayrıca taşıdığımız canların da sorumluluğunu üstlenmiş durumdayız. Bu yüzden sadece hız değil, görevimiz önce güvenlik sonra hastayı en yakın hastaneye ulaştırmak. Bir canı kurtarmak tarif edilebilen bir şey değil. Yaşandığı zaman biz birbirimize bile bu duyguyu anlatamıyoruz. İnsanın içinde farklı bir şey oluşuyor. Çok güzel bir duygu. İçimde çok farklı duygular oluyor. Bu işten emekli olmayı düşünüyorum" diye konuştu.

"Kadın sayımızı artırmak için eğitimlerimize devam ediyoruz"

20 yıldır sağlık personeli olarak çalıştığını, son 7 yıldır da ambulans şoförlüğü yaptığını ifade eden Nazlı Türkan Efe ise "4 yıldır ambulans ileri sürüş teknikleri eğitmenliği yapıyorum. Yeni başlayacak sürücü arkadaşlara eğitim veriyorum. Onlarca kişiyi eğitime aldık. Eğitimi başarıyla bitirenler sürücülüğe başladı, başarısız olanların eğitimleri tekrarlanıyor. Kadın sürücülerin sayısı erkeklere oranlara daha düşük. Kadın sayımızı artırmak için eğitimlerimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Beni gördüklerinde alkışlayanlar, tebrik edenler oluyor"

Trafikte bazı vatandaşların duyarsız davrandığını belirten Efe, "Vatandaşlarımız siren sesine çok duyarlı değil. Yol verme konusunda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Kadın ambulans sürücüsü olarak beni gördüklerinde alkışlayanlar, tebrik edenler oluyor" şeklinde konuştu.

Ambulans şoförlüğünün soğukkanlı ve hızlı olmayı gerektirdiğinin altını çizen Nazlı Türkan Efe, "Kişinin kendisine güvenmesi önemli. Biz yollarda daha fazla kadın ambulans sürücüsü görmek istiyoruz. Uzun süre beni yollarda görmeye devam edecekler" dedi. - KOCAELİ