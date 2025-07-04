Kocaeli'de Kadınlar İçin Sağlıklı Yaşam Pikniği - Son Dakika
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Kocaeli'de Kadınlar İçin Sağlıklı Yaşam Pikniği

Kocaeli\'de Kadınlar İçin Sağlıklı Yaşam Pikniği
04.07.2025 14:37  Güncelleme: 14:39
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında yaz aylarında kadınlara yönelik piknik etkinlikleri düzenliyor. Gebze Cumaköy Mesire Alanı'nda yapılan etkinlikte kadınlar doğa ile iç içe bir gün geçirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 115 bin kadına ulaştığı Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı yaz aylarında da boş durmuyor. Kadınları şehrin eşsiz mesire alanlarındaki pikniklerde bir araya getiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Cumaköy Mesire Alanı'nda Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında düzenlenen pikniğe katıldı. Büyükşehir belediyesinin gönüllülük temelli kadınların sosyal hayata aktif katılımını teşvik eden, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan programın yaz aylarıyla başlattığı piknikler de büyük ilgi görüyor. Gebze Cumaköy Mesire Alanı'ndaki piknikte bir araya gelen katılımcılar doğa ile iç içe bir gün geçirdi. Etkinlikte ayrıca, çocuklar için çeşitli oyun ve aktiviteler de düzenlendi. Başkan Büyükakın, piknik alanında herkesle tek tek sohbet ederek görüş ve önerileri dinledi. Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı'na gösterilen yoğun ilgiden memnun olduğunu belirten Büyükakın, "Kadınlarımızın sosyal hayatta daha aktif ve sağlıklı olmaları için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

3 farklı ilçede 6 bin kişiyle gerçekleşti

Öte yandan büyükşehir belediyesinin Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamındaki 'Güçlü Aile Yürüyüşü' etkinlikleri haziran ayında Gölcük ve Darıca'da başlayıp, Gebze ile devam etti. Haziran ayı boyunca 3 ayrı noktada yaklaşık 6 bin kişiyle 'Güçlü Aile Yürüyüşü' yapıldı. Temmuz ayı içerisinde ise 4 ayrı ilçede etkinlikler sürecek. Kadın ve aile hizmetleri dairesi başkanlığının Aile Yılı kapsamındaki "Güçlü Aile Yürüyüşü" etkinliği, hem sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek hem de aile fertlerinin dayanışma ve paylaşım duygusunu pekiştirmeyi amaçlıyor. Katılımcılar, keyifli yürüyüş yaptıktan sonra grup egzersizleriyle enerjilerini yükseltiyor; ardından piknik sofrasında buluşarak bir arada geçirilen değerli zamanın tadını çıkarıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Kadınlar İçin Sağlıklı Yaşam Pikniği - Son Dakika

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