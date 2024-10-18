Kocaeli'de Kadınlar Meme Kanseri Farkındalığı İçin Pembe Yürüyüş Düzenledi - Son Dakika
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Kocaeli'de Kadınlar Meme Kanseri Farkındalığı İçin Pembe Yürüyüş Düzenledi

Kocaeli\'de Kadınlar Meme Kanseri Farkındalığı İçin Pembe Yürüyüş Düzenledi

Kocaeli'de kadınlar, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla pembe giyinerek yürüyüş yaptı. Etkinlikte erken teşhisin önemine vurgu yapıldı.

18.10.2024 12:37  Güncelleme: 12:39
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Kocaeli'de kadınlar meme kanserine dikkat çekmek amacıyla pembe giyinerek yürüyüş yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na dikkat çekmek üzere yürüyüş düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik, toplumu ve bireyleri meme kanseri hakkında bilgilendirerek farkındalık oluşturdu. Gebze ve Karamürsel ilçelerinde düzenlenen etkinliğe Anne Şehir Merkezi Gardenya, Gelincik, Manolya, Nilüfer ve Mimoza tesislerinin katılımcıları yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında kadınlar, "Kocaeli Anneleri Ekimde Pembe Giyer", "Meme Kanseri Farkındalık Ayı", "Meme Kanserinde Erken Tanı Hayat Kurtarır", "Erken Tanı için Geç Kalma" ve "Farkındayım Korkmuyorum" yazılı dövizler ile yürüyerek meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti. Yürüyüşün ardından kadınlar, Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı antrenörleri eşliğinde açık havada spor yaptı.

"Meme kanseri teşhisi erken yapılırsa ölümsüzleşir"

Etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten katılımcılar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekleştirilen etkinlik için teşekkür etti. Katılımcılardan Nevcivan Özyılmaz, etkinliğin kadınları ve toplumu bilinçlendirmek adına faydalı olduğunu ifade ederek, "Meme kanseri teşhisi erken yapılırsa ölümsüzleşir. Etkinliği düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Büyük bir katılım vardı. Hepimiz için çok faydalı bir etkinlik oldu" ifadelerini kullandı.

Gülay Üstün ise meme kanseri farkındalığı için yürüyüşe katıldığını dile getirerek, "Teyzem de erken teşhis edebildiği için kanseri yendi. Şu an çok sağlıklı. Dolayısıyla insanların en az senede bir kere kanser taramasıyla bunu kontrol etmeleri çok mümkün. Ben de kanser taraması yaptırıyorum. Erken teşhis hayat kurtarır. Doktorlarımız hep söylüyor. Buna çok inanırım, canlı da tanığıyım" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Kadınlar Meme Kanseri Farkındalığı İçin Pembe Yürüyüş Düzenledi - Son Dakika

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