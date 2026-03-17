Kocaeli\'de Kadir Gecesi Coşkuyla İdrak Edildi

Kocaeli'de bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi. Vatandaşlar gece boyunca ibadet edip dua etti.

Ramazan ayının en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi dolayısıyla Kocaeli genelindeki camilerde yoğunluk yaşandı. Yatsı namazının ardından camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve yapılan dualarla geceyi ibadetle geçirdi. Vatandaşlar ellerini semaya açarak hem kendileri hem de İslam alemi için dua ederken, gece boyunca camilerde manevi bir atmosfer oluştu.

Kocaeli'nin birçok ilçesinde camiler dolup taşarken, vatandaşların bir kısmı cami avlularında ve çevresinde ibadetlerini sürdürdü. Programlarda Kur'an-ı Kerim okunarak ilahiler seslendirildi. Yapılan dualarla cemaat Kadir Gecesi'nin manevi huzurunu paylaştı. - KOCAELİ