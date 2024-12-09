Kocaeli\'de Kağıt Uçak Yarışması Coşkusu

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı SEKA Kağıt Müzesi'nde kağıt uçak yarışması gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarından yarışmaya katılan katılımcılar, kendi tasarladıkları kağıt uçakları en uzun mesafeye atmaya çalışırken hem eğlendiler hem de rekabet dolu bir yarış sergilediler.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'ne bağlı SEKA Kağıt Müzesi, 2. Kağıt Uçak Yarışması'na ev sahipliği yaptı. Kağıt uçak meraklılarını ve yarışmacıları bir araya getiren etkinlik, büyük bir coşku ve heyecanla karşılandı. Kağıt makinesi salonunda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar kağıt uçak yapımı ve uçurmadaki hünerlerini sergiledi. Farklı yaş gruplarından yarışmaya katılan katılımcılar, kendi tasarladıkları kağıt uçakları en uzun mesafeye atmaya çalışırken hem eğlendiler hem de rekabet dolu bir yarış sergilediler. Katılımcılar, kağıt uçaklarını en iyi şekilde uçurabilmek için tüm yeteneklerini sergilerken, yarışma boyunca katılımcıların mühendislik becerileri de ön plana çıkmış oldu. Etkinliğe yarışmacıların yanı sıra onları desteklemek için gelen diğer aile bireyleri de yoğun katılım gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ödül almayı hak edenlere çeşitli hediyeler takdim etti. Kazananlara ödülleri SEKA Kağıt Müzesi yetkilileri tarafından verildi. Kağıt uçağını birinciliğe ulaştıran Muhammed Talha Uyanık'a dron hediye edildi. Etkinlik sonunda tüm katılımcılara teşekkür edilerek, bir sonraki yarışma için şimdiden hazırlıkların başladığı duyuruldu. - KOCAELİ