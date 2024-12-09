Kocaeli'de Kağıt Uçak Yarışması Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli'de Kağıt Uçak Yarışması Coşkusu

Kocaeli\'de Kağıt Uçak Yarışması Coşkusu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından SEKA Kağıt Müzesi'nde düzenlenen 2. Kağıt Uçak Yarışması, farklı yaş gruplarından katılımcılarla keyifli anlara sahne oldu. Katılımcılar, tasarladıkları kağıt uçakları en uzun mesafeye atmak için kıyasıya mücadele etti.

09.12.2024 14:29  Güncelleme: 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı SEKA Kağıt Müzesi'nde kağıt uçak yarışması gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarından yarışmaya katılan katılımcılar, kendi tasarladıkları kağıt uçakları en uzun mesafeye atmaya çalışırken hem eğlendiler hem de rekabet dolu bir yarış sergilediler.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'ne bağlı SEKA Kağıt Müzesi, 2. Kağıt Uçak Yarışması'na ev sahipliği yaptı. Kağıt uçak meraklılarını ve yarışmacıları bir araya getiren etkinlik, büyük bir coşku ve heyecanla karşılandı. Kağıt makinesi salonunda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar kağıt uçak yapımı ve uçurmadaki hünerlerini sergiledi. Farklı yaş gruplarından yarışmaya katılan katılımcılar, kendi tasarladıkları kağıt uçakları en uzun mesafeye atmaya çalışırken hem eğlendiler hem de rekabet dolu bir yarış sergilediler. Katılımcılar, kağıt uçaklarını en iyi şekilde uçurabilmek için tüm yeteneklerini sergilerken, yarışma boyunca katılımcıların mühendislik becerileri de ön plana çıkmış oldu. Etkinliğe yarışmacıların yanı sıra onları desteklemek için gelen diğer aile bireyleri de yoğun katılım gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ödül almayı hak edenlere çeşitli hediyeler takdim etti. Kazananlara ödülleri SEKA Kağıt Müzesi yetkilileri tarafından verildi. Kağıt uçağını birinciliğe ulaştıran Muhammed Talha Uyanık'a dron hediye edildi. Etkinlik sonunda tüm katılımcılara teşekkür edilerek, bir sonraki yarışma için şimdiden hazırlıkların başladığı duyuruldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, kocaeli, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de Kağıt Uçak Yarışması Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:17 Görüntü Türkiye’den Esad’a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu Görüntü Türkiye'den! Esad'a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu
13:23 Muhalifler, Esad’ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde
12:51 Esad’ın sığındığı Rusya’dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi
12:24 Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti Olayın altından yasak aşk çıktı Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti! Olayın altından yasak aşk çıktı
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
20:25 Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz’dan özür diledi Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi
20:03 Bomba iddia: Turgut Doman, bir daha hakemlik yapamayacak Bomba iddia: Turgut Doman, bir daha hakemlik yapamayacak
19:48 TFF’den Türk futbolunu karıştıran pozisyon için açıklama geldi TFF'den Türk futbolunu karıştıran pozisyon için açıklama geldi
19:45 Rusya, Suriye’deki Durum Karşısında Türkiye’den Yardım İstedi Rusya, Suriye'deki Durum Karşısında Türkiye'den Yardım İstedi
19:34 İsrail’den Şam’a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye İsrail'den Şam'a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye
19:28 Suriye’de Esir Düşen Türk Vatandaşı Engin Arslan Özgürlüğüne Kavuştu Suriye'de Esir Düşen Türk Vatandaşı Engin Arslan Özgürlüğüne Kavuştu
19:24 Ne diyeceği merak ediliyordu Okan Buruk’tan Manaj’a flaş sözler Ne diyeceği merak ediliyordu! Okan Buruk'tan Manaj'a flaş sözler
19:11 Mersin’de Atatürk Büstüne Saldırı: Şüpheli, ’Ara Polisi’ Dedikten Sonra Kaçtı Mersin'de Atatürk Büstüne Saldırı: Şüpheli, 'Ara Polisi' Dedikten Sonra Kaçtı
19:11 Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz’ın sakatlığındaki son durum belli oldu Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığındaki son durum belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 15:00:41. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Kağıt Uçak Yarışması Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.