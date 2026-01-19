Kar alarmı: Bin 200 personel ve 354 araç sahada - Son Dakika
Kar alarmı: Bin 200 personel ve 354 araç sahada

Kar alarmı: Bin 200 personel ve 354 araç sahada
19.01.2026 11:06  Güncelleme: 11:09
Kocaeli genelinde kar yağışının olumsuz etkilerini azaltmak için 1200 personel ve 354 araçla çalışmalar sürdürülüyor. Kapalı yol bulunmuyor ve ekipler 7/24 sahada hizmet veriyor.

Kocaeli'de etkisini sürdüren kar yağışına karşı ekipler bin 200 personel ve 354 araçla sahada görev yaparken, kapalı yol bulunmuyor.

Kocaeli genelinde etkisini sürdüren kar yağışına karşı ekipler sahadaki çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürüyor. Kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için bin 200 personel ile 354 araç ve iş makinesiyle yürütülen çalışmalarda, tüm ilçelerde 7/24 esasına göre müdahale ediliyor. Yetkililer, şu ana kadar köy yolları ve yüksek kesimler dahil olmak üzere kapalı yol bulunmadığını bildirdi.

Tuzlama yapılıyor

Meteoroloji verileri doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özellikle 200 metre rakımın üzerindeki bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ana arterler, bağlantı yolları ve kritik güzergahlarda yoğun çalışma yürütüyor. Kar küreme, yol açma ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları anlık müdahalelerle gerçekleştiriliyor. Yol ve bakım ekiplerinin koordinasyonunda sürdürülen çalışmalara A Takımı, yol bakım timleri ile park ve bahçeler ekipleri de destek veriyor. Ekipler, 24 saat esasına göre sahada görev yaparken, yolda kalan veya zor anlar yaşayan vatandaşlara da yardım eli uzatıyor. Hava şartlarının yakından takip edildiği belirtilirken, yoğun kar yağışlarına karşı tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ifade ediliyor.

Kaldırımlarda da kar küreme ve temizlik çalışmaları yapılıyor

Kent merkezinde ulaşımın yanı sıra yaya güvenliği için de çalışmalar sürdürülüyor. Ana arter, cadde ve bulvarların yanı sıra kaldırımlarda da kar küreme ve temizlik çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda Umuttepe Kocaeli Üniversitesi Hastanesi çevresindeki yol ve kaldırımlar ile poliklinik ve acil servis girişlerinde kar temizliği ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. Yaya geçiş güzergahları, durak çevreleri ve yoğun kullanılan alanlarda buzlanmaya karşı önlemler artırılırken, hastane bölgesinde yaya ve araç trafiğinin kesintisiz şekilde devam etmesi sağlanıyor.

Yolda kalan araçlar kurtarıldı

Kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlara ekipler tarafından anında müdahale edildi. Zor anlar yaşayan sürücüler ve yolcular güvenli şekilde kurtarılırken, ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmalar kısa sürede tamamlandı. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına ekipler sahadaki denetimlerini sürdürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

