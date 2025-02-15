Kocaeli\'de KARFEST Coşkusu: Kış Tutkunları Eğlencenin Tadını Çıkarıyor

Yerel

Kocaeli'de düzenlenen ve bir yıldır beklenen KARFEST, kış tutkunlarına unutulmaz hatıralar yaşatıyor. Kış tutkunları hem kızaklarla kayıyor hem de eğlenceli müziklerle eğlencenin doruğuna çıkıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe Kuzuyayla'da organize edilen KARFEST büyük coşkuyla başladı. Hafta sonu aileleri ile birlikte KARFEST'e katılan Kocaelililer gönüllerince eğleniyor. KARFEST 2025'e sadece Kocaeli değil, çevre illerden ve Marmara Bölgesi'nden vatandaşlar geliyor. KARFEST'e kendi araçları ile gelenler teleferiğin Derbent İstasyonu'ndaki otoparka araçlarını ücretsiz bırakarak yüzde 50 indirimli teleferik ile Kuzuyayla'ya çıkıyor. Büyükşehir'in ücretsiz ring seferlerini tercih edenler de etkinlik alanına çıkarak eğlenceli aktivitelere katılıyor. Öğle saatlerinde başlayan eğlenceli etkinliklere katılan vatandaşlar doyasıya eğleniyor. Her yaştan vatandaşın katıldığı dev organizasyonda eğlence anları bir an olsun bitmiyor. Etkinlik alanında ısınma ve ikram noktaları oluşturuldu. Misafirlere; sucuk ekmek, ayran, çay, sahlep, patlamış mısır gibi ikramlar dağıtılıyor.

Kış tutkunları hem eğleniyor hem de muhteşem hatıralar biriktiriyor

Beyaz karlarla kaplı Kuzuyayla'da coşku hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir'in Kuzuyayla projesinde yapımı tamamlanan kızak pisti, KARFEST etkinliği ile vatandaşların kullanımına açıldı. Şişme botlar ve kızaklarla kızak pistinden kayan kış tutkunları, hem eğleniyor hem de muhteşem hatıralar biriktiriyor. Aileler, arkadaşlar ve kış severler kızak pisti başta olmak üzere kurulan birçok etkinlik alanında gönüllerince eğleniyor. Hedikli Kar Yürüyüşü, iglo fotoğraf çekim alanı, kar motoru ile safari, kardan adam yarışması, ödüllü kar topu yarışması, seyyar salıncak, kar voleybolu gibi etkinliklere katılanlar KARFEST'in keyfini doyasıya yaşıyor.

KARFEST'te sahneden yükselen müziğe eşlik eden misafirler, horon oynayarak içlerini ısıttı. Aynı anda onlarca kişi horon teperek KARFEST'in tadını çıkardı. Aynı zamanda vatandaşlar çocukları ile kızakla kaydı. Sahne etkinlikleri DJ performansı, konserler, karaoke ve yarışmalarla devam etti. - KOCAELİ