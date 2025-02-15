Kocaeli'de KARFEST Coşkusu: Kış Tutkunları Eğlencenin Tadını Çıkarıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli'de KARFEST Coşkusu: Kış Tutkunları Eğlencenin Tadını Çıkarıyor

Kocaeli\'de KARFEST Coşkusu: Kış Tutkunları Eğlencenin Tadını Çıkarıyor

Kocaeli'de düzenlenen KARFEST, kış severlere eğlence dolu bir hafta sonu sunuyor. Kızak pisti, müzik etkinlikleri ve çeşitli aktivitelere katılan vatandaşlar, unutulmaz anılar biriktiriyor.

15.02.2025 17:02  Güncelleme: 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de düzenlenen ve bir yıldır beklenen KARFEST, kış tutkunlarına unutulmaz hatıralar yaşatıyor. Kış tutkunları hem kızaklarla kayıyor hem de eğlenceli müziklerle eğlencenin doruğuna çıkıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe Kuzuyayla'da organize edilen KARFEST büyük coşkuyla başladı. Hafta sonu aileleri ile birlikte KARFEST'e katılan Kocaelililer gönüllerince eğleniyor. KARFEST 2025'e sadece Kocaeli değil, çevre illerden ve Marmara Bölgesi'nden vatandaşlar geliyor. KARFEST'e kendi araçları ile gelenler teleferiğin Derbent İstasyonu'ndaki otoparka araçlarını ücretsiz bırakarak yüzde 50 indirimli teleferik ile Kuzuyayla'ya çıkıyor. Büyükşehir'in ücretsiz ring seferlerini tercih edenler de etkinlik alanına çıkarak eğlenceli aktivitelere katılıyor. Öğle saatlerinde başlayan eğlenceli etkinliklere katılan vatandaşlar doyasıya eğleniyor. Her yaştan vatandaşın katıldığı dev organizasyonda eğlence anları bir an olsun bitmiyor. Etkinlik alanında ısınma ve ikram noktaları oluşturuldu. Misafirlere; sucuk ekmek, ayran, çay, sahlep, patlamış mısır gibi ikramlar dağıtılıyor.

Kış tutkunları hem eğleniyor hem de muhteşem hatıralar biriktiriyor

Beyaz karlarla kaplı Kuzuyayla'da coşku hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir'in Kuzuyayla projesinde yapımı tamamlanan kızak pisti, KARFEST etkinliği ile vatandaşların kullanımına açıldı. Şişme botlar ve kızaklarla kızak pistinden kayan kış tutkunları, hem eğleniyor hem de muhteşem hatıralar biriktiriyor. Aileler, arkadaşlar ve kış severler kızak pisti başta olmak üzere kurulan birçok etkinlik alanında gönüllerince eğleniyor. Hedikli Kar Yürüyüşü, iglo fotoğraf çekim alanı, kar motoru ile safari, kardan adam yarışması, ödüllü kar topu yarışması, seyyar salıncak, kar voleybolu gibi etkinliklere katılanlar KARFEST'in keyfini doyasıya yaşıyor.

KARFEST'te sahneden yükselen müziğe eşlik eden misafirler, horon oynayarak içlerini ısıttı. Aynı anda onlarca kişi horon teperek KARFEST'in tadını çıkardı. Aynı zamanda vatandaşlar çocukları ile kızakla kaydı. Sahne etkinlikleri DJ performansı, konserler, karaoke ve yarışmalarla devam etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etkinlikler, kocaeli, Eğitim, Müzik, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de KARFEST Coşkusu: Kış Tutkunları Eğlencenin Tadını Çıkarıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:52 Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Kurultayı’nın iptali için dava açtı Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Kurultayı'nın iptali için dava açtı
16:39 Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar Üstündeki yazı skandal Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal
16:23 ABD Başkanı Trump: İsrail’in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz ABD Başkanı Trump: İsrail'in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz
15:34 Türkiye’de satış yapan cips devine rekor ceza Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza
00:48 Trafikte yol verme kavgası Aracın önünü kesip tehditler savurdular Trafikte yol verme kavgası! Aracın önünü kesip tehditler savurdular
21:30 Ruhsat yok, iş yeri yok: Evlerinde döner yapıp satıyorlar Ruhsat yok, iş yeri yok: Evlerinde döner yapıp satıyorlar
21:06 İstanbul’da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu
20:49 Filistinliler, Trump’ın Gazze planını protesto etti Filistinliler, Trump'ın Gazze planını protesto etti
20:49 İran, Lübnan uçaklarının Tahran’a inmesine izin vermedi İran, Lübnan uçaklarının Tahran'a inmesine izin vermedi
20:26 Pakistan’dan Togg’a Dombra’lı paylaşım Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım
19:48 İstanbul’da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma İstanbul'da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma
19:45 TFF’den yeni düzenleme Sahadan çekilecek takımların cezası artırıldı TFF'den yeni düzenleme! Sahadan çekilecek takımların cezası artırıldı
19:20 Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 18:00:28. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de KARFEST Coşkusu: Kış Tutkunları Eğlencenin Tadını Çıkarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.