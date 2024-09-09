Kocaeli'de Kimya Fabrikasına Yangın Müdahale Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Kocaeli'de Kimya Fabrikasına Yangın Müdahale Eğitimi Verildi

Kocaeli\'de Kimya Fabrikasına Yangın Müdahale Eğitimi Verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Dilovası'nda bulunan bir kimya fabrikasının acil durum ekiplerine yangın müdahale eğitimi verdi. Eğitimlerde yanma ve yangın, söndürme teknikleri ve ekip çalışması gibi konular ele alındı.

09.09.2024 11:11  Güncelleme: 11:12
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Kocaeli'de itfaiye personelleri, bir kimya fabrikasının acil durum ekiplerine, profesyonel müdahale birimleri gelene kadar yangına doğru müdahale konusunda eğitim verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Dilovası'nda kurulu bulunan kimya fabrikasının acil durum ekiplerine eğitim verdi. Teorik ve pratik gerçekleştirilen eğitimlerde, yanma ve yangın, yangın yerindeki tehlikeler, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri araç ve malzeme, ekip çalışması ve organizasyonu başta olmak üzere birçok konuda bilgiler aktarıldı. Eğitimler Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmet binasının hemen arkasında yer alan İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM) tesislerinde gerçekleştirildi.

Büyükşehir İtfaiyesi Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) personelince verilen eğitimde, simülatörler vasıtasıyla muhtemel bir akaryakıt yangınına yaklaşma ve köpükle söndürme uygulamaları gerçekleştirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Kimya Fabrikasına Yangın Müdahale Eğitimi Verildi - Son Dakika

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