Belediye ekiplerinin kış mesaisi
20.01.2026 10:43  Güncelleme: 10:44
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kış koşullarında trafik düzeni ve vatandaşların güvenliği için çalışma yürüttü. Zabıta ekipleri, Kuzuyayla Tabiat Parkı güzergahında trafik akışını kontrol ederken, yaralanan bir vatandaşa da ilk yardım desteği sağladı. Ayrıca, dışarıda kalan ihtiyaç sahipleri için saha taraması yapıldı.

Kocaeli'de belediye ekipleri, hafta sonu etkili olan kış şartlarında trafik düzeni ve vatandaşların güvenliği için çalışma yürüttü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar yağışının ve ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Kuzuyayla Tabiat Parkı güzergahında görev aldı. Ekipler, buzlanma riskine karşı trafik akışını kontrollü sağlayarak sürücüleri yönlendirdi. Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli ise kent genelindeki devriye görevleri sırasında meydana gelen bir trafik kazasında yaralanan vatandaşa, sağlık ekipleri gelene kadar ilk yardım desteğinde bulundu.

Öte yandan ekipler, soğuk hava nedeniyle dışarıda kalan vatandaşlar için de saha taraması gerçekleştirdi. Tespit edilen ihtiyaç sahipleri, barınma ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili birimlere yönlendirilirken, sağlık sorunu olanların tedavisi için destek sağlandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

