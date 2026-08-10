Kıvılcım çıkaran makinelere yeni yangın tedbirleri

Kocaeli Valiliği, kırsal alan ve orman yangınlarının önlenmesi amacıyla açık alanlarda kaynak, spiral, taşlama ve kesme makinesi gibi kıvılcım oluşturan ekipmanların kullanımına yönelik yeni tedbirler aldı. Genel emir kapsamında belirlenen kurallar 31 Ekim tarihine kadar uygulanacak.

Kocaeli Valiliği tarafından yayımlanan genel emir ile özellikle yaz aylarında kırsal alanlarda ve ormanlarda yangın riskini artıran faaliyetlere yönelik tedbirler belirlendi. Valilik, kaynak makinesi, spiral, taşlama makinesi, kesme ve benzeri kıvılcım oluşturan ekipmanlardan çıkan kıvılcımların kuru ot ve bitki örtüsünü tutuşturarak yangınlara neden olabildiğine dikkat çekti. Genel emir kapsamında Kocaeli sınırları içerisinde il ve ilçe merkezleri dışındaki köy, orman köyü ve kırsal mahallelerde bulunan tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, maden ocağı, çiftlik, hayvancılık tesisi ve yangın riski taşıyan diğer açık alanlarda yapılacak çalışmalar için çeşitli kurallar getirildi.

Çalışma öncesi kolluğa bildirim zorunluluğu

Belirlenen alanlarda kaynak makinesi, spiral, taşlama makinesi, kesme ve benzeri kıvılcım oluşturan makine ve ekipmanlarla çalışma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin, faaliyete başlamadan önce çalışmanın yapılacağı yerin bağlı bulunduğu jandarma veya polis birimine bildirimde bulunması zorunlu hale getirildi. Bildirimler şahsen, telefon aracılığıyla veya 112 Acil Çağrı Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek.

Çevredeki yanıcı maddeler 10 metre temizlenecek

Çalışmaya başlamadan önce alanın çevresinde bulunan ot, anız, yaprak, çalı, talaş, akaryakıt, plastik, ahşap ve diğer yanıcı maddelerin en az 10 metre mesafeye kadar temizlenmesi gerekecek. Temizlenmesi gerekmeyen ve doğal ekosistemin parçası olan bitki örtüsü ise ıslatılarak veya köpüklenerek yangına karşı dirençli hale getirilecek.

Yangın tüpü ve su bulundurulacak

Çalışma yapacak kişiler, faaliyet boyunca meydana gelebilecek ot ve bitki örtüsü yangınlarına ilk müdahaleyi yapabilecek nitelikte en az 6 kilogram kapasiteli ABC tipi kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpü bulunduracak.

Çalışmanın niteliğine göre ayrıca su tankeri, su yüklü araç veya yeterli miktarda su içeren yangına müdahale ekipmanı da hazır halde tutulacak. Çalışma sırasında kıvılcım ve sıcak parçacıkların çevreye yayılmasını önleyecek tedbirler alınırken, çalışma alanı sorumlu personel tarafından sürekli gözetim altında tutulacak.

Kurallara uymayanlara işlem yapılacak

Genel emre aykırı hareket edenler hakkında, fiilin niteliğine göre 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında idari ve adli işlemler uygulanabilecek. Tedbirlerin uygulanması ve denetimi ise kaymakamlıklar, belediyeler, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından kendi görev alanları kapsamında gerçekleştirilecek. Genel emir bugün yürürlüğe girdi ve 31 Ekim tarihinde sona erecek.