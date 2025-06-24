Kocaeli'de KOSKEM 54 Hayatı Kurtardı - Son Dakika
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Kocaeli'de KOSKEM 54 Hayatı Kurtardı

Kocaeli\'de KOSKEM 54 Hayatı Kurtardı
24.06.2025 11:17  Güncelleme: 11:19
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı KOSKEM, 15-22 Haziran tarihleri arasında boğulma tehlikesi geçiren 54 kişiyi kurtardı. Ekiplerin yoğun çalışmaları deniz güvenliğini artırıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), 15-22 Haziran tarihleri arasında boğulma tehlikesi geçiren 54 kişinin hayatını kurtardı.

Deniz sezonunun açılmasıyla birlikte Kocaeli sahillerinde görev yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), boğulma vakalarının önüne geçmek için önlemlerine devam ediyor. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla gerçekleşen kurtarma operasyonları deniz güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Bu kapsamda KOSKEM ekipleri,15-22 Haziran tarihleri arasında 54 vatandaşı son anda boğulmaktan kurtardı.

En fazla kurtarma işlemi 22 vatandaşın hayata döndüğü Kumcağız bölgesinde gerçekleşirken, Cebeci bölgesinde ise 14 vatandaş boğulma tehlikesinden son anda kurtarıldı. Ayrıca Kovanağzı'nda 2, Kerpe'de 5, Sarısu'da 3, Seyrek'te 3, Bağırganlı'da 2, Bayramoğlu'nda 2, Ereğli'de ise 1 vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı.

KOSKEM ekipleri, profesyonel eğitimleri ve donanımları sayesinde Kocaeli sahillerinde denize girenlerin can güvenliğini sağlamak için 7/24 görev yapıyor. Vatandaşların bilinçli olması ve ekiplerin uyarılarına dikkat etmesi bu tür kazaların önüne geçilmesinde büyük rol oynuyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, deniz sezonunda vatandaşların can güvenliği için dikkatli olmalarını, yasak bölgelerde yüzmemelerini ve herhangi bir acil durumda 153 Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de KOSKEM 54 Hayatı Kurtardı - Son Dakika

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