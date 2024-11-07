Kocaeli'de Ledli Yaya Kaldırım Sistemleri Artıyor - Son Dakika
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Kocaeli'de Ledli Yaya Kaldırım Sistemleri Artıyor

Kocaeli\'de Ledli Yaya Kaldırım Sistemleri Artıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaya geçidi bulunan kavşaklarda sürücü ve yayaları uyarmak amacıyla ledli yaya kaldırım sistemlerinin sayısını artırıyor. Yeni sistemler, yayaların güvenli geçişini kolaylaştırmayı hedefliyor.

07.11.2024 10:58  Güncelleme: 11:01
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Kocaeli'de kavşaklarda sürücü ve yayaları daha etkin şekilde uyarmak amacıyla üretilen ledli yaya kaldırım sistemlerinin sayısı artırılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaya geçidi bulunan kavşaklarda sürücü ve yayaları daha etkin şekilde uyarmak amacıyla üretilen ledli yaya kaldırım sistemlerinin sayısını artırıyor. Bu kapsamda, Gölcük D-130 arterinde bulunan sinyalize kavşaklarda sürücülerini daha etkin şekilde uyarmak amacıyla üretilen sinyalizasyon direklerinin montajı yapılarak devreye alınması sağlandı. Devreye alınan sistemle birlikte yayalar, trafik ışığı direklerinin yanına monte edilen butona basması sonucunda yanan yeşil ışık ile birlikte karşıdan karşıya geçebiliyor.

Araç yoğunluğunun fazla olduğu arterlerde trafik güvenliğini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla devreye alınan ledli sinyalizasyon direkleriyle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yaşanabilecek muhtemel kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Ledli Yaya Kaldırım Sistemleri Artıyor - Son Dakika

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