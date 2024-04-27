Kocaeli\'de Leylek Yuvası Tehlikesi Onarıldı

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Kocaeli'de ekipler, Kandıra Kocakaymaz Mahallesi'nde leyleklerin yuvası haline gelen ve rüzgar nedeniyle yıkılma tehlikesi geçiren telefon direğini onardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, rüzgar nedeniyle eğilen ve yıkılma tehlikesi bulunan Kandıra Kocakaymaz Mahallesi'ndeki leylek yuvasının bakım ve onarımını gerçekleştirdi. Kocakaymaz Mahallesi sakinleri, Hacıgaziler Camii'nin önünde bulunan ve leyleklerin yuva yaptığı kullanılmayan telefon direğinin yan yattığını gördü. Vatandaşlar leylek yuvasının onarılması için ekiplere talepte bulundu. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Muhtarlık Şube Müdürlüğü, talebin değerlendirilmesi için konuyu Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne iletti. A Takımı ekipleri, olay yerine giderek, rüzgarın etkisiyle yan yatan telefon direğinin bakım ve onarımını yaptı. Ekipler, ayrıca leylek yuvasının temizliğini de gerçekleştirdi. Daha sonra dişi ve erkek leylek, yuvaya konarak yerleşti. - KOCAELİ