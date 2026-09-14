Kocaeli'de Makine İkmal Atölye Projesi ihalesinde en düşük teklif 511 milyon TL oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de Makine İkmal Atölye Projesi ihalesinde en düşük teklif 511 milyon TL oldu

Kocaeli\'de Makine İkmal Atölye Projesi ihalesinde en düşük teklif 511 milyon TL oldu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit'te 50 bin metrekarelik alanda yapacağı Makine İkmal Atölye Binaları Projesi ihalesi tamamlandı. 9 firmanın katıldığı ihalede en düşük teklif 511 milyon TL, en yüksek teklif ise 667 milyon 132 bin TL oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçireceği Makine İkmal Atölye Binaları Projesi için ihale süreci tamamlandı. 50 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek proje için en düşük teklif 511 milyon TL oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin araç bakım, onarım, yıkama ve depolama faaliyetlerini daha modern ve düzenli şartlarda yürütmesini sağlayacak "KBB Makine İkmal Atölye Binaları Projesi", İzmit ilçesi Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan toplam 50 bin metrekarelik parsel alanı üzerinde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda gerçekleştirilen ihalede teklifler EKAP üzerinden online olarak alındı. 9 firma veya firma ortaklığının katıldığı ihalede en yüksek teklif 667 milyon 132 bin TL olurken, en düşük teklif 511 milyon TL oldu. Yüklenici firmanın belirlenmesiyle birlikte projenin yapım aşamasına geçilmesi planlanıyor.

Yeni yapı alanı

Proje kapsamında farklı kullanım amaçlarına yönelik çok sayıda yapı ve açık alan düzenlemesi bulunuyor. Bu kapsamda güvenlik yapısı, asfalt ve üretim tesis lokali, bakım atölyeleri, atık alanı, ağır vasıta otoparkı, idari otopark, enerji merkezi, çökeltme havuzu, araç dış yıkama alanı, makine ikmal araç parkı ile kar küreme ve tuzlama araç park alanı yapılacak.

Bakım ve onarım merkezde toplanacak

Proje kapsamında, bakım ve onarım çalışmalarının farklı ihtiyaçlara göre yürütülebileceği dört ayrı atölye hayata geçirilecek. Bu atölyelerde kaporta, kumlama, hafif şase ve ağır şase çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca araçların dış yıkama işlemlerinin yapılacağı alanın yanı sıra ağır vasıta otoparkı ve Makine İkmal araç parkı da oluşturulacak. Tesis içerisinde ayrıca asfalt ve üretim tesislerine yönelik lokal, enerji merkezi, atık alanı ve çökeltme havuzu gibi yardımcı birimler de bulunacak. Kar küreme ve tuzlama araçları için özel park alanının da yer alacağı proje ile Büyükşehir Belediyesi'nin araç filosuna yönelik bakım, onarım, temizlik ve depolama faaliyetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Toplam 14 bin 723 m2 inşaat alanı

Makine İkmal Atölye Binaları Projesi kapsamında yapılacak yapıların toplam inşaat alanı 14 bin 723,17 metrekare olacak. Projede özellikle bakım atölyeleri önemli bir yer tutacak. Buna göre kaporta bakım atölyesi 1 bin 246,95 metrekare zemin kat ve 125 metrekare birinci kat, kumlama bakım atölyesi 1 bin 758,15 metrekare, hafif şase bakım atölyesi 2 bin 100,87 metrekare zemin kat ve 270 metrekare birinci kat, ağır şase bakım atölyesi ise 2 bin 631,78 metrekare zemin kat ve 1 bin 125 metrekare birinci kat olarak planlandı.

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Kocaeli, Ulaşım, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de Makine İkmal Atölye Projesi ihalesinde en düşük teklif 511 milyon TL oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu

16:32
Galatasaraylılara bayram ettiren Osimhen gelişmesi
Galatasaraylılara bayram ettiren Osimhen gelişmesi
16:16
Dev bankadan altın tahmini
Dev bankadan altın tahmini
15:39
Yanan yolcu otobüsünde baba herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı
Yanan yolcu otobüsünde baba herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
14:35
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
13:34
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık’tan ayrılmak istiyor
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 16:39:42. #.0.2#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Makine İkmal Atölye Projesi ihalesinde en düşük teklif 511 milyon TL oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement