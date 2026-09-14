Kocaeli\'de Makine İkmal Atölye Projesi ihalesinde en düşük teklif 511 milyon TL oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçireceği Makine İkmal Atölye Binaları Projesi için ihale süreci tamamlandı. 50 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek proje için en düşük teklif 511 milyon TL oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin araç bakım, onarım, yıkama ve depolama faaliyetlerini daha modern ve düzenli şartlarda yürütmesini sağlayacak "KBB Makine İkmal Atölye Binaları Projesi", İzmit ilçesi Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan toplam 50 bin metrekarelik parsel alanı üzerinde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda gerçekleştirilen ihalede teklifler EKAP üzerinden online olarak alındı. 9 firma veya firma ortaklığının katıldığı ihalede en yüksek teklif 667 milyon 132 bin TL olurken, en düşük teklif 511 milyon TL oldu. Yüklenici firmanın belirlenmesiyle birlikte projenin yapım aşamasına geçilmesi planlanıyor.

Yeni yapı alanı

Proje kapsamında farklı kullanım amaçlarına yönelik çok sayıda yapı ve açık alan düzenlemesi bulunuyor. Bu kapsamda güvenlik yapısı, asfalt ve üretim tesis lokali, bakım atölyeleri, atık alanı, ağır vasıta otoparkı, idari otopark, enerji merkezi, çökeltme havuzu, araç dış yıkama alanı, makine ikmal araç parkı ile kar küreme ve tuzlama araç park alanı yapılacak.

Bakım ve onarım merkezde toplanacak

Proje kapsamında, bakım ve onarım çalışmalarının farklı ihtiyaçlara göre yürütülebileceği dört ayrı atölye hayata geçirilecek. Bu atölyelerde kaporta, kumlama, hafif şase ve ağır şase çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca araçların dış yıkama işlemlerinin yapılacağı alanın yanı sıra ağır vasıta otoparkı ve Makine İkmal araç parkı da oluşturulacak. Tesis içerisinde ayrıca asfalt ve üretim tesislerine yönelik lokal, enerji merkezi, atık alanı ve çökeltme havuzu gibi yardımcı birimler de bulunacak. Kar küreme ve tuzlama araçları için özel park alanının da yer alacağı proje ile Büyükşehir Belediyesi'nin araç filosuna yönelik bakım, onarım, temizlik ve depolama faaliyetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Toplam 14 bin 723 m2 inşaat alanı

Makine İkmal Atölye Binaları Projesi kapsamında yapılacak yapıların toplam inşaat alanı 14 bin 723,17 metrekare olacak. Projede özellikle bakım atölyeleri önemli bir yer tutacak. Buna göre kaporta bakım atölyesi 1 bin 246,95 metrekare zemin kat ve 125 metrekare birinci kat, kumlama bakım atölyesi 1 bin 758,15 metrekare, hafif şase bakım atölyesi 2 bin 100,87 metrekare zemin kat ve 270 metrekare birinci kat, ağır şase bakım atölyesi ise 2 bin 631,78 metrekare zemin kat ve 1 bin 125 metrekare birinci kat olarak planlandı.