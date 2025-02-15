Kocaeli'de Mesleki ve Teknik Eğitimle İstihdama Destek - Son Dakika
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Kocaeli'de Mesleki ve Teknik Eğitimle İstihdama Destek

Kocaeli\'de Mesleki ve Teknik Eğitimle İstihdama Destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, iş bulamayan bireylere yönelik mesleki ve teknik eğitimler sunarak 1 milyon kişi üzerinde istihdama katkıda bulunuyor. KO-MEK, özellikle kadın kursiyerlerin el emeği ürünlerini satabilmeleri için e-satış imkanı sağlamaktadır.

15.02.2025 10:23  Güncelleme: 10:30
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Kocaeli'de herhangi bir mesleği olmayan ya da aldığı eğitimle iş bulamayan bireylere, sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki ve teknik eğitim veriliyor. 1 milyon 36 bin 965 kişiye, farklı meslek alanlarında eğitim verilirken, iş ayırt etmeyen kadınlar kaynak da yapıyor halı da dokuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, istihdama kaliteli eğitimin ışığında aralıksız destek vermeye devam ediyor. KO-MEK'ten eğitim alan vatandaşlar kendi iş yerini açmanın ayrıcalığını yaşarken, yine birçok kursiyer vasıflı eleman özelliğini kazanarak iş sahibi oluyor. Öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen herkes için uygun bir branşın olduğu KO-MEK' te, 12 ilçedeki 44 kurs merkezinde eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Kocaeli'nde yaşayan, örgün eğitim çağı dışına çıkmış, herhangi bir mesleği olmayan ya da aldığı eğitimle iş bulamayan bireylere, sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki ve teknik eğitim verilmesi, nitelikli personel ile sektör buluşması sağlanarak istihdama katkıda bulunan ve alanında usta eğitmenler eşliğinde birbirinden önemli branşlarda sektöre eleman yetiştiren "USTAM" projesinde, eğitim alan kursiyerlerin birçoğu kendi işini kururken kimisi de iş sahibi olarak hem ekonomiye hem de istihdama katkıda bulunuyor. Kadınlara yönelik verdiği eğitimler de dikkatleri üzerine çeken KO-MEK, özellikle ev hanımı kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini satabilmesi için komeksepeti.com adresini kurarak e-satış alanında dünyaya açılmalarını sağlıyor. Ayrıca Darıca ve Ormanya store mağazaları bulunan KO-MEK bu mağazalarda kursiyerlerin ürettiği ürünleri satarak ev ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlıyor.

1 milyon 36 bin 965 kişiye farklı meslek alanlarında eğitim verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında üniversite öğrencileri eğitimlerini destekleyici ve kendilerini geliştirebilecekleri dil branşları, bilgisayar kullanımı ve teknolojileri gibi birçok alanda ücretsiz eğitim alabiliyor. Böylelikle kurs merkezlerini dolduran gençler aldıkları ücretsiz eğitimlerle hem kişisel becerilerini geliştiriyor hem de kariyerlerine yeni bir basamak eklemiş oluyor. Gençlerle kendini güçlendiren KO-MEK, her alanda başarı için üniversite öğrencilerine destek olmaya devam ediyor. Meslek ve sanat eğitiminde 20. yılını giren KO-MEK bu süre zarfında 1 milyon 36 bin 965 kişiye farklı meslek alanlarında eğitim verdi. Aktif 42 bin 625 kursiyeri ile eğitimlerine devam eden KO-MEK, vermiş olduğu kurslarla gençlerin gelecek planlamasına ve kariyerlerine destek olurken, ev hanımlarının da üretmiş oldukları el emeği göz nuru ürünlerini satarak ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlıyor. Kadınlar iş ayırt etmeden hem kaynak yapıyor hem de halı dokuyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Mesleki ve Teknik Eğitimle İstihdama Destek - Son Dakika

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