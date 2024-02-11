Kocaeli'de mutfak yangını paniğe neden oldu - Son Dakika
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Kocaeli'de mutfak yangını paniğe neden oldu

Kocaeli\'de mutfak yangını paniğe neden oldu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan bir apartmanın 3. katındaki dairenin mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında daire sakinleri müdahale ederken, maddi hasar meydana geldi.

11.02.2024 20:25
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Kocaeli'de mutfakta çıkan yangın paniğe neden oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde apartmanın 3. katındaki dairenin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Yeniknet Mahallesi Serpil Sokak'ta bulunan Bahar Sitesindeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Dairenin mutfak kısmında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Daire sakinleri yangına müdahale ederken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Dairenin mutfak kısmında maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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