Kocaeli'de Öğrencilerden İhtiyaç Sahiplerine Anlamlı İftar Yardımı - Son Dakika
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Kocaeli'de Öğrencilerden İhtiyaç Sahiplerine Anlamlı İftar Yardımı

Kocaeli\'de Öğrencilerden İhtiyaç Sahiplerine Anlamlı İftar Yardımı

Kocaeli'de Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencileri, hazırladıkları iftar yemekleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına konuk oldular. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden öğrenciler, hem mutfak becerilerini sergiledi hem de Ramazan ruhunu yaşattı.

21.03.2025 15:24  Güncelleme: 15:30
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Kocaeli'de Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezlerinde aşçı yardımcılığı ve pastacılık eğitimi alan öğrenciler, kendi elleriyle hazırladıkları iftar yemekleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına konuk oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmit ve Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, Ramazan ayının yardımlaşma ve paylaşma ruhunu yaşatan anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğrencilerin hazırladığı geleneksel Türk yemekleriyle iftara hazırlık yapıldı. Böylece öğrenciler, hem mutfaktaki hünerlerini sergiledi hem de sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek anlamlı bir projeyi hayata geçirdi.

Sosyal yardım alan aileler, etkinlik öncesinde aranarak, "İftar sofralarınızdaki lezzetler bizden, yemeklerimizle birlikte kalplerinize de misafir olmak istiyoruz" denilerek süreç planlandı. İzmit ve Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde eğitim alan 27 öğrencinin katıldığı etkinlikte, yemekler aşçılık öğrencileri tarafından, tatlılar ise pastacılık öğrencileri tarafından özenle hazırlandı.

Atölye eğitmenlerinin de eşlik ettiği süreçte, öğrenciler yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere bizzat kendi elleriyle teslim etti. Kapıda güler yüzle ve heyecanla karşılanan öğrenciler, yemekleri sunarken "İçine sevgimizi de kattık" ifadesini kullandı - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Öğrencilerden İhtiyaç Sahiplerine Anlamlı İftar Yardımı - Son Dakika

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