Kocaeli'de Öğrencilere Kartepe Teleferiği'nde İndirim İmkanı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, karnesini getiren öğrenci ve ailelerine sunduğu Kartepe Teleferiği'nde indirim imkanı bu hafta sonu da geçerli.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin önemli projelerinden olan Kartepe Teleferiği, yarıyıl tatili boyunca hem öğrencilere hem de ailelerine indirimli hizmet veriyor. Yarıyıl tatili döneminde öğrenci ve ailelerine jest yapan büyükşehirin indirimli hizmeti, bu hafta sonu da devam ediyor. Büyükşehirin Kocaeli ve Marmara Bölgesi'ne değer katan projesi olan Kartepe Teleferiği, karnesini yanında getiren öğrencilere yüzde 50, ailelerine ise yüzde 25 indirimli hizmet veriyor. İndirimli seyahat edecek Kocaelililer doğanın, Sapanca Gölü'nün ve şehir manzarası eşliğinde Kuzu Yayla'ya çıkıp eşsiz doğa güzelliğinin keyfini sürüyor. Uygulama 2 Şubat'ta sona erecek. - KOCAELİ