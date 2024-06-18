Kocaeli'de Okul Hayatına Ara Veren Çocuklara Meslek ve Hobi Atölyeleri - Son Dakika
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Kocaeli'de Okul Hayatına Ara Veren Çocuklara Meslek ve Hobi Atölyeleri

Kocaeli'de çeşitli nedenlerle okul hayatına ara vermek zorunda kalan 14-18 yaş arası çocuklara meslek ve hobi atölyelerinde eğitimler veriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler ve Gelişim Merkezi'nde düzenlenen waffle-kahve etkinliğinde öğrenciler maharetlerini gösterdi.

18.06.2024 10:43
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Kocaeli'de 14-18 yaş arası çeşitli nedenlerle okul hayatına ara vermek zorunda kalan çocuklar tespit edilerek meslek ve hobi atölyelerinde eğitimler veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler ve Gelişim Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler için waffle-kahve etkinliği düzenlendi. İzmit Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi bahçesinde 10.'su gerçekleşen etkinliğe yöneticiler ve personel de katıldı. Etkinlikte öğrenciler kahve ve waffle hazırlayarak maharetlerini gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 14-18 yaş aralığında çeşitli nedenlerle örgün öğretime devam edemeyen öğrencileri yalnız bırakmıyor. Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda meslek edindirme kursları, hobi atölyeleri ve psikolog-sosyolog konusunda destek sunuyor. Bu kapsamda merkezde yaklaşık 8 aydır eğitim alan tüm kursiyerlerin hazırladığı çilekli, muzlu, çikolatalı waffle ile kahve çeşitleri misafirlere ikram edildi. Etkinlikle birlikte Türk kahvesi, Cafe latte, Americano ve Cappuccino hazırlayan ve ilk servis deneyimi yaşayan öğrencilerin kendilerine olan öz güvenleri gelişti motivasyonları arttı.

Her alanda eğitim veriliyor

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde; 14-18 yaş arası çeşitli nedenlerle okul hayatına ara vermek zorunda kalan çocuklar tespit edilerek oryantasyonları sağlanıyor. Merkezde meslek ve hobi atölyelerinde eğitimler veriliyor. Meslek atölyelerinde; aşçı yardımcılığı, barista, kuaförlük, pastacılık eğitimleri; hobi atölyelerinde drama, görsel sanatlar, kodlama, müzik, yazarlık eğitimi ve sportif aktiviteler yer alıyor. Ayrıca aile danışmanlığı, bireysel danışmanlık, aile eğitimi, değerler eğitimi gibi bilgilendirici eğitimler de merkezde düzenli olarak uygulanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Okul Hayatına Ara Veren Çocuklara Meslek ve Hobi Atölyeleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Okul Hayatına Ara Veren Çocuklara Meslek ve Hobi Atölyeleri - Son Dakika
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