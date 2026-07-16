Kocaeli\'de 15 Temmuz Anma Etkinliklerine Yoğun Katılım

Kocaeli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin adresi bu yıl da on binlerce vatandaşın katılımıyla Milli İrade Meydanı oldu. Anma programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, alanın ismini darbe girişimine karşı durarak demokrasi nöbeti tutanlardan aldığını belirtti.

Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında, vatandaşlar ve kent protokolü Fevziye Camisi önünde bir araya geldi. Ellerindeki Türk bayraklarıyla kortej oluşturan grup, "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla İzmit Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

"Asıl mücadelemiz unutturmamak"

Yürüyüşün ardından Milli İrade Meydanı'nda devam eden anma programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, darbe girişimi sırasında milletin kendi özünden ve kimliğinden uzaklaştırılmak istendiğini belirterek, "Milletlerin tarihinde öyle günler vardır ki, Cengiz Aytmatov'un meşhur romanının adındaki gibi; 'Gün Olur Asra Bedel'. Milletimizin tarihinde böyle çok sayıda gün var. 'Her şey bitti' derken, bir anda yeniden küllerinden ayağa kalkan, bunu defalarca başaran, hür yaşadım hür yaşarım diye dünyaya en yüksek sesle haykıran bir milletin evlatlarıyız elhamdülillah' diyerek bunun başarılmasının sırrının Türk milletinin o şuuru nesilden nesile, kuşaktan kuşağa aktarma becerisinde yattığını söyledi" dedi.

Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz de ömrümüz içinde çeşitli vesileler ile bunlara şahit olma imkanına kavuştuk. Bu ilk deneyimlerden biri 1999 depremiydi, ikinci ve daha canlısı daha yakın zaman ise 6 Şubat depremleriydi. Ama bugün 10. yılı sebebiyle bir araya geldiğimiz 15 Temmuz, bunların hiç şüphesiz en etkilisi, en destansı olanıydı. Bütün zamanlarda, benim sonradan üzerine düşünüp fark ettiğim bir şey var ki o da şu: Diyor ya Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Bu milletin damarlarındaki asıl kanda başka bir yer var. Adını koyamıyorum, tanımlayamıyorum ama hissediyorum' Olağanüstü bir durum olduğunda bu milletin aziz evlatlarına başka bir şey oluyor ve o an da kimsenin beklemediği, kimsenin hayal bile edemediği, aklından bile geçiremediği şeyleri bu milletin evlatları yapabiliyor. Bunu sağlayan da tarihine, kültürüne, bizi biz yapan değerlere sımsıkı bağlı kalmayı başarmış olmamız."

"Uyursanız kimliğinizi, kim olduğunu unutursunuz"

Konuşmasında FETÖ'nün darbe girişimine katılanların içine düştüğü duruma dikkati çeken Büyükakın, 15 Temmuz'un temelinde milletin evlatlarını özünden uzaklaştırma çabasının yattığını söyledi. Büyükakın, darbecilerin kendi halkına silah çekecek kadar kimliğinden koparıldığını ifade ederek, "Hep söylüyorum Anadolu coğrafyası öyle bir coğrafya ki bu coğrafyada bir an bile gaflete düşerseniz ölürsünüz. Soğuk, karlı bir havada uyumak gibi. Uyursanız ölürsünüz. Çünkü uyursanız hafızanızı kaybedersiniz. Uyursanız kimliğinizi, kim olduğunu unutursunuz. Asıl mücadelemiz hatırlama, unutmama, unutturmama, hatırlatma. Bütün gayemiz bu. 10 yıl boyunca bu meydanlara baktım. 10 yıl önce de doluydu 10 yıl sonra bu yıl yine dolu. Sizler sayesinde bu şuur uyanık kalacak. Sizler ile gurur duyuyorum. Allah sizlerden razı olsun" ifadelerini kullandı.

"İşte bu meydan o meydan"

Etkinliğin düzenlendiği alanın ismine ilişkin Dede Korkut hikayelerinden örnek veren Başkan Büyükakın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu meydanın adı Mili İrade Meydanı. Yine Dede Korkut Hikayeleri'nden hepiniz hatırlarsınız. Boğaç Han'ın ismi çok güçlü bir boğayı alt edene kadar verilmez. Yiğit, boğayı yere serince Boğaç adı verilir. Bu meydan da o hain darbe girişimine karşı duranların sonrasında nöbet tutanların verdiği isim ile anılıyor. İşte bu meydan o meydan. Bu milletin aziz hafızasında her zaman yaşayacak olan Milli İrade Meydanı. İradenize, aklınıza sahipseniz. Bu meydanlar her zamanlar milletin meydanları olmaya devam edecek. Ben buna yüreğimden inanıyorum ve güveniyorum." - KOCAELİ