Kocaeli'de Ormanya'da Mutlu Şehir Okulları Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Kocaeli'de Ormanya'da Mutlu Şehir Okulları Eğitimi Düzenlendi

Kocaeli\'de Ormanya\'da Mutlu Şehir Okulları Eğitimi Düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Ormanya'da düzenlenen Mutlu Şehir Okulları eğitimine katılan aileler ve çocuklar, doğayla iç içe bir deneyim yaşadı.

09.07.2024 12:11  Güncelleme: 12:12
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Kocaeli'de aile yapısını güçlendirme ve bilinçli aileler oluşturma amacıyla Ormanya'da "Mutlu Şehir Okulları" eğitimi düzenlendi. Etkinliğe katılan ebeveynler ve çocukları, doğayla iç içe bir deneyim kazanarak keyifli vakit geçirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hafta sonu Ormanya'da "Ailem Kocaeli" buluşmaları kapsamında Mutlu Şehir Okulları eğitimi gerçekleştirildi. "Aile de Doğa Gibi Sevgi ile Yeşerir" teması ile planlanan etkinliğe katılan ebeveynler ve çocukları, doğayla iç içe bir deneyim kazanarak keyifli vakit geçirdi. Yürüyüşle başlayan etkinlikte açık alanda "Mutlu Ebeveynler Okulu" ve "Mutlu Çocuklar Okulu" atölyeleri yapıldı.

Mutlu Şehir Okulları'nın Ormanya'da ağaçlık alanda gerçekleşen eğitimlerine katılan ailelere alanında uzman psikologlar tarafından "Sağlıklı Ebeveyn Tutumları" semineri verildi. Ayrıca çocuklar içinde birçok alanda gelişim kazanmalarını sağlayan bedensel ve duyusal atölyeler düzenlendi. İki günlük eğitim programında 6-10 yaş arası çocuklar ve aileleri, anlamlı aktivitelerle beyni geliştirerek duyusal motor gelişimini sağlamak amacıyla bedenden oyuna, çanta boyama ve paraşüt gibi etkinliklere katılarak kaliteli vakit geçirdi.

"Yeni bir çevre edindik"

Mutlu Şehir Okulları eğitimi kapsamında gerçekleşen atölye etkinliklerinde yer alan İpek Eryılmaz Güleç, arkadaşının önerisi sayesinde katıldığını, Mutlu Şehir Okulları'nın etkinliklerine severek geldiklerini ifade etti. Güleç, "Kızımın el becerileri gelişsin, sosyal aktivitelerde bulunsun diye bu kurslara katıldık. Gerçekten de faydasını görüyoruz. Yeni bir çevre edindik, yeni arkadaşlar edindik. Bebeğim olduktan sonra çok sosyalleşemiyordum Büyükşehir Belediyemizin verdiği bu imkanlar sayesinde sosyalleşmiş oluyorum. Burada olmaktan mutluyuz, Büyükşehir'e, çalışanlara çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Güzel vakit geçirdik, çok eğlendik"

Etkinliğe eşi ve 2 çocuğuyla katılan Kadir Aydın da memnuniyetini ifade ederek, "Eşim ve çocuklarımla Gebze'den geldik. Kızımla çanta boyama etkinliğine katıldım. Oyun oynadık, güzel vakit geçirdik, çok eğlendik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Ormanya'da Mutlu Şehir Okulları Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Ormanya'da Mutlu Şehir Okulları Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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