Kocaeli'de otobüs, tramvay ve deniz ulaşımı 29 Ekim'de ücretsiz olacak, 200 ve 700 hariç

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, tramvay ve deniz ulaşımı araçları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ücretsiz hizmet verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bayramı kapsamında 29 Ekim Perşembe günü kent genelinde Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, tramvay ve deniz ulaşımı araçlarında ücret alınmayacak. Uygulamayla vatandaşların Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine daha kolay ulaşması hedefleniyor.

Ücretsiz ulaşım uygulamasına 200 ve 700 numaralı hatlar dahil edilmeyecek. Bu hatlarda mevcut ücret tarifesi uygulanmaya devam edecek. Toplu ulaşım araçları, pazar ve resmi tatil günlerine ait sefer saatlerine göre hizmet verecek.

Vatandaşlar, otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarının güncel hareket saatleri ile sefer bilgilerine e-KOMOBİL uygulaması ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.