Arif'e iftar sofrasında sürpriz doğum günü

15.03.2026 11:44  Güncelleme: 11:45
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, özel bireyler için düzenlenen iftar programında 32 yaşına giren Arif Ay'a sürpriz bir doğum günü pastası hazırlayarak mutluluğunu paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, kentteki özel bireyler ve ailelerine yönelik Antikkapı Restoran'da iftar programı organize edildi. Programa katılanlar arasında yer alan ve İzmit Bekirdere Mahallesi'nde yaşayan özel birey Arif Ay'ın doğum günü olduğunu öğrenen Başkan Büyükakın, genç için sürpriz bir kutlama hazırlattı.

İftarın ardından doğum günü pastasıyla Ay'ın masasına giden Büyükakın, gencin yeni yaşını tebrik etti. Karşısında mumları yakılmış pastayı görünce şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşayan Ay, Başkan Büyükakın'a sarılarak mutluluğunu paylaştı.

Arif Ay'a yeni yaşında sağlık, mutluluk ve huzur temennisinde bulunan Büyükakın, aileyle de bir süre sohbet etti. Ay'ın annesi Saime Ay ise oğluna yaşatılan bu anlamlı mutluluk ve sürprizden dolayı Büyükakın'a teşekkürlerini iletti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Tahir Büyükakın, Yerel Haberler, Doğum Günü, Arif Ay, İftar, Yerel, Son Dakika

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

12:27
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum
12:18
Trump’ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
11:36
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
11:06
Ayşegül Eraslan’ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
10:33
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
08:39
Kara harekatı hazırlığı mı İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
Kara harekatı hazırlığı mı? İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
