Arif\'e iftar sofrasında sürpriz doğum günü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, özel bireyler için düzenlenen iftar programında 32 yaşına giren Arif Ay'ın doğum gününü sürpriz bir pastayla kutladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, kentteki özel bireyler ve ailelerine yönelik Antikkapı Restoran'da iftar programı organize edildi. Programa katılanlar arasında yer alan ve İzmit Bekirdere Mahallesi'nde yaşayan özel birey Arif Ay'ın doğum günü olduğunu öğrenen Başkan Büyükakın, genç için sürpriz bir kutlama hazırlattı.

İftarın ardından doğum günü pastasıyla Ay'ın masasına giden Büyükakın, gencin yeni yaşını tebrik etti. Karşısında mumları yakılmış pastayı görünce şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşayan Ay, Başkan Büyükakın'a sarılarak mutluluğunu paylaştı.

Arif Ay'a yeni yaşında sağlık, mutluluk ve huzur temennisinde bulunan Büyükakın, aileyle de bir süre sohbet etti. Ay'ın annesi Saime Ay ise oğluna yaşatılan bu anlamlı mutluluk ve sürprizden dolayı Büyükakın'a teşekkürlerini iletti. - KOCAELİ