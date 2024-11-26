Kocaeli'de Özel Eğitim Sınıfları Sayısı 256'ya Ulaştı - Son Dakika
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Kocaeli'de Özel Eğitim Sınıfları Sayısı 256'ya Ulaştı

Kocaeli\'de Özel Eğitim Sınıfları Sayısı 256\'ya Ulaştı

Kocaeli genelinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın standartlarına uygun olarak özel eğitim sınıflarının sayısı 256'ya yükseldi. Özel bireyler, özel eğitim öğretmenleri eşliğinde eğitim alırken, sınıflarda modern teknolojik altyapı ve kişisel gelişim materyalleri kullanılıyor.

26.11.2024 11:30  Güncelleme: 11:31
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Kocaeli'de faaliyete geçirilen özel eğitim sınıfları sayısı 256'ya ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak Kocaeli genelinde faaliyete geçirilen özel eğitim sınıfları sayısı, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 256'ya ulaştı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyleri için hazırlanan sınıflarda özel bireyler, özel eğitim öğretmenleri tarafından eğitim görüyor. Sınıflarda teknolojik gereçler yazıcılar ve network altyapısıyla çağa uygun eğitim modeli benimsenirken 72 kişisel gelişim ve oyun materyalleriyle öğrencilerin işitsel ve görsel algı, kavram tanımlama, okuma yazma öğretimi, ince ve kaba motor becerileri gibi gelişimleri destekleniyor.

Kocaeli'de 256 okulda faaliyet gösteren özel eğitim sınıflarında öğrenciler; görme-işitme, hafif düzeyde zihinsel engel, orta-ağır düzeyde zihinsel engel ve otizm gibi gruplara ayrılıyor. Her özel öğrencinin okuma, yazma, anlama ya da diğer becerilerine uygun olarak hazırlanan bireysel eğitim programları MEB'in müfredatına uygun şekilde her öğrenci için revize edildikten sonra uygulanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Özel Eğitim Sınıfları Sayısı 256'ya Ulaştı - Son Dakika

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