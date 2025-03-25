Kocaeli\'de Özel Gereksinimli Bireyler İçin Spor Eğitimi

Kocaeli'de özel gereksinimli bireyler yeteneklerine göre sporda eğitilerek ulusal ve uluslararası müsabakalara katılma şansı elde ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylere yönelik başlattığı "Sporda ben de varım" projesiyle dezavantajlı bireylere destek olmaya devam ediyor. Yürütülen çalışmayla dezavantajlı grupların bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını bağımsız şekilde sürdürmeleri amaçlanıyor. Sporcular aynı zamanda fiziksel performanslarını gösterme, kendi becerilerini tanıma ve geliştirme fırsatı bulabiliyor. Keşfedilen yetenekler, ulusal ve uluslararası müsabakalara katılma şansı elde ediyor.

14 farklı branşta 190 aktif katılımcı

Projede engel farklarına göre katılabilecek branşlar; eğlenceli atletizm, basketbol, masa tenisi, floor curling, boccia, geleneksel okçuluk, fiziksel aktivite, fitness, jimnastik, buz pateni, goalball, para karate ve bilek güreşi olarak belirlendi. Engelli bireyler haftada bir gün 1 saat eğitim alıyor. Şimdiye kadar 402 özel gereksinimli kişiye hizmet veren engelsiz spor kursları, 14 spor branşında 190 aktif katılımcıyla faaliyetlerine devam ediyor.

Vatandaşlar projeyle ile ilgili 153 Çağrı Merkezi üzerinden bilgi alabiliyor. Başvuru yapan kişinin yaş, yetenek, engel durumuna göre uygun branşa yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi uzman antrenörler tarafından yapılırken, değerlendirilmesi yapılan birey haftanın bir günü uygun branşta eğitim alıyor. - KOCAELİ