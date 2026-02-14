Kocaeli\'nde Ramazan coşkusu: Çadır etkinlikleri ve konserlerle dolu program

Kocaeli'de Ramazan; iftar sofraları, çocuk atölyeleri, sahne gösterileri ve tasavvuf müziği konserleriyle coşkuyla kutlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayını kentte dolu dolu yaşatmak için kapsalı etkinlik programı hazırladı. İzmit ve Gebze'de 19 Şubat-19 Mart tarihleri arasında her yaşa hitap eden etkinlikler düzenlenecek. Programlar, Ramazan'a özgü birlik, beraberlik, paylaşım ve sevgi temasını öne çıkaracak. Ramazan boyunca İzmit Kent Meydanı'nda kurulacak çadırda iftar öncesi ve sonrasında hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik etkinlikler yapılacak. Eski Ramazan geleneklerinin yaşatılacağı organizasyonda tasavvuf müziği sanatçıları mini konserler verecek. İftar çadırında aynı anda bin 500 kişi oruç açabilecek ve vatandaşlara üç çeşit yemek ile iftariyelik ikram edilecek. İlk iftar ve etkinlikler, 19 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek. Minikler için sahnede masal okunacak, tasavvuf müziği sanatçısı Feyzullah Çelebi ilahiler seslendirecek. İftar sonrası ise Ege ile Gaga çocukları eğlendirecek.

Gebze'de de Ramazan coşkusu

Gebze Kent Meydanı'nda da sahne gösterileri, kültürel programlar, çocuk atölyeleri ve konserler düzenlenecek. Etkinlikler hafta içi her gün 20.00-21.30 arasında, hafta sonları atölyeler 15.00'te başlayacak. Her gün 13.00'te mukabele programı ve "Kutsal Emanetler Sergisi" ziyarete açık olacak.

Çocuklara özel etkinlikler ve atölyeler

Çocuklar için Osmanlı macunu, şerbet, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları yapılacak. Miniklere yönelik sahne gösterileri, masal atölyeleri ve bilim şovları programda yer alacak. Hacivat-Karagöz gösterileri, illüzyon ve bubble şovları da Ramazan neşesini artıracak.

Geleneksel el sanatları ve hobi atölyeleri

Yetişkinler için "Bir Dua Bir Tane Tesbih", "Bir İlmek Bir Tebessüm Atkı Yapımı", "Gönülden Nakışlar Etamin Tablo", "Geleneksel Koku ve Ritüeller" gibi atölyeler düzenlenecek. Çocuklar ise "Harçlık Kesesi Boyama", "Kum Boyama" ve "Büzgülü Çanta Boyama" atölyelerine katılabilecek. Ramazan akşamlarına KOMEK Müzik Branşı Orkestrası, Murat Taylan ve Huzur İlahi Grubu, Tasavvuf İstanbul ve Faslı Nihavend toplulukları konuk olacak. İlk gece tasavvuf müziğinin önemli ismi Feyzullah Çelebi sahne alacak.

Ramazan karşılaması ve fener alayı

18 Şubat Çarşamba akşamı İzmit Kent Meydanı'nda Mehteran Takımı, Gebze'de ise Fener Alayı ile Ramazan coşkusu yaşatılacak. Ünlü YouTuber Sertaç Abi yürüyüşe katılacak. Kocaeli Vakıflar Müdürlüğü iş birliğiyle Mehmet Ali Paşa Camii önünde her gün 400 kişilik iftar verilecek. Kurulan çadırlar, Ramazan boyunca gönülleri bir araya getiren önemli buluşma noktaları olacak. Ramazan etkinlikleri, 18 Mart Çarşamba akşamı sona erecek ve 7'den 70'e herkese dolu dolu bir Ramazan deneyimi sunacak. - KOCAELİ