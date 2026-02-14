Kocaeli'nde Ramazan coşkusu: Çadır etkinlikleri ve konserlerle dolu program - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kocaeli'nde Ramazan coşkusu: Çadır etkinlikleri ve konserlerle dolu program

Kocaeli\'nde Ramazan coşkusu: Çadır etkinlikleri ve konserlerle dolu program
14.02.2026 14:55  Güncelleme: 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayını dolu dolu kutlamak için geniş kapsamlı etkinlikler düzenliyor. İftar sofraları, çocuk atölyeleri ve sahne gösterileriyle dolu programlar, 19 Şubat'tan itibaren başlayacak.

Kocaeli'de Ramazan; iftar sofraları, çocuk atölyeleri, sahne gösterileri ve tasavvuf müziği konserleriyle coşkuyla kutlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayını kentte dolu dolu yaşatmak için kapsalı etkinlik programı hazırladı. İzmit ve Gebze'de 19 Şubat-19 Mart tarihleri arasında her yaşa hitap eden etkinlikler düzenlenecek. Programlar, Ramazan'a özgü birlik, beraberlik, paylaşım ve sevgi temasını öne çıkaracak. Ramazan boyunca İzmit Kent Meydanı'nda kurulacak çadırda iftar öncesi ve sonrasında hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik etkinlikler yapılacak. Eski Ramazan geleneklerinin yaşatılacağı organizasyonda tasavvuf müziği sanatçıları mini konserler verecek. İftar çadırında aynı anda bin 500 kişi oruç açabilecek ve vatandaşlara üç çeşit yemek ile iftariyelik ikram edilecek. İlk iftar ve etkinlikler, 19 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek. Minikler için sahnede masal okunacak, tasavvuf müziği sanatçısı Feyzullah Çelebi ilahiler seslendirecek. İftar sonrası ise Ege ile Gaga çocukları eğlendirecek.

Gebze'de de Ramazan coşkusu

Gebze Kent Meydanı'nda da sahne gösterileri, kültürel programlar, çocuk atölyeleri ve konserler düzenlenecek. Etkinlikler hafta içi her gün 20.00-21.30 arasında, hafta sonları atölyeler 15.00'te başlayacak. Her gün 13.00'te mukabele programı ve "Kutsal Emanetler Sergisi" ziyarete açık olacak.

Çocuklara özel etkinlikler ve atölyeler

Çocuklar için Osmanlı macunu, şerbet, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları yapılacak. Miniklere yönelik sahne gösterileri, masal atölyeleri ve bilim şovları programda yer alacak. Hacivat-Karagöz gösterileri, illüzyon ve bubble şovları da Ramazan neşesini artıracak.

Geleneksel el sanatları ve hobi atölyeleri

Yetişkinler için "Bir Dua Bir Tane Tesbih", "Bir İlmek Bir Tebessüm Atkı Yapımı", "Gönülden Nakışlar Etamin Tablo", "Geleneksel Koku ve Ritüeller" gibi atölyeler düzenlenecek. Çocuklar ise "Harçlık Kesesi Boyama", "Kum Boyama" ve "Büzgülü Çanta Boyama" atölyelerine katılabilecek. Ramazan akşamlarına KOMEK Müzik Branşı Orkestrası, Murat Taylan ve Huzur İlahi Grubu, Tasavvuf İstanbul ve Faslı Nihavend toplulukları konuk olacak. İlk gece tasavvuf müziğinin önemli ismi Feyzullah Çelebi sahne alacak.

Ramazan karşılaması ve fener alayı

18 Şubat Çarşamba akşamı İzmit Kent Meydanı'nda Mehteran Takımı, Gebze'de ise Fener Alayı ile Ramazan coşkusu yaşatılacak. Ünlü YouTuber Sertaç Abi yürüyüşe katılacak. Kocaeli Vakıflar Müdürlüğü iş birliğiyle Mehmet Ali Paşa Camii önünde her gün 400 kişilik iftar verilecek. Kurulan çadırlar, Ramazan boyunca gönülleri bir araya getiren önemli buluşma noktaları olacak. Ramazan etkinlikleri, 18 Mart Çarşamba akşamı sona erecek ve 7'den 70'e herkese dolu dolu bir Ramazan deneyimi sunacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Etkinlikler, Kocaeli, Kültür, Çocuk, İftar, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'nde Ramazan coşkusu: Çadır etkinlikleri ve konserlerle dolu program - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
Enes Batur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Enes Batur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Jandarmadan Alanya’da nefes kesen dron destekli operasyon Jandarmadan Alanya'da nefes kesen dron destekli operasyon
48 saat oldu hala gündemde İngilizler Ferdi Kadıoğlu’nun yaptığını konuşuyor 48 saat oldu hala gündemde! İngilizler Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığını konuşuyor
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan sanık tahliye oldu 9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan sanık tahliye oldu

16:54
Ahmed Kutucu’dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
Ahmed Kutucu'dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
16:41
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
15:01
24 saatte 74 kilogram yağış Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 16:58:59. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'nde Ramazan coşkusu: Çadır etkinlikleri ve konserlerle dolu program - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.