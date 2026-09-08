Kocaeli\'de SEKA\'nın 5 bin belgesi dijital arşive kazandırıldı, Kağıtçı\'nın gazeteleri açıldı

Kocaeli'de SEKA'nın üretim ve kurumsal geçmişine ışık tutan yaklaşık 5 bin belge dijital arşive kazandırılırken, Mehmet Ali Kağıtçı'nın gazete koleksiyonu da araştırmacıların erişimine açıldı.

Kocaeli'nin sanayi tarihinin en önemli simgelerinden SEKA'nın geçmişi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen arşiv çalışmalarıyla geleceğe taşınıyor. SEKA Kağıt Müzesi bünyesinde faaliyet gösteren Mehmet Ali Kağıtçı Dokümantasyon Merkezi, fabrikanın üretim, sanayi ve kurumsal geçmişine ışık tutan belge, fotoğraf, gazete ve kitapları, arşivcilik standartlarına uygun şekilde koruyarak araştırmacıların erişimine sunuyor.

5 bin belge dijital arşive kazandırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı depolarından Dokümantasyon Merkezi'ne aktarılan SEKA Fabrikalarına ait arşiv malzemeleri üzerinde kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda fotoğraf, yazışma, rapor, proje ve planlardan oluşan 138 klasördeki yaklaşık 5 bin belge, arşivcilik yöntemleri doğrultusunda tasnif edilerek düzenlendi. İçerik ve konu özelliklerine göre sınıflandırılan belgeler, araştırma ve erişim süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla dijital ortama aktarıldı. Kayıtları oluşturularak arşiv veri tabanına işlenen belgeler, SEKA'nın kurumsal geçmişine ilişkin önemli bilgi kaynaklarını hem güvence altına aldı hem de araştırmacıların kullanımına sundu.

Kağıtçı'nın gazete arşivi araştırmacılara açıldı

Arşiv malzemelerinin fiziksel olarak korunmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Tasnif ve dijitalleştirme işlemleri tamamlanan belgeler, kompakt arşiv raf sistemlerinde çağdaş arşivleme ve muhafaza standartlarına uygun koşullarda saklanıyor. Dokümantasyon Merkezi'nde yürütülen çalışmalardan biri de Türk kağıtçılık tarihinin öncü isimlerinden Mehmet Ali Kağıtçı'nın yıllar boyunca biriktirdiği gazete arşivi oldu. Kağıtçılık tarihi açısından önemli bir kaynak niteliği taşıyan gazetelerin ciltleme çalışmaları tamamlanarak düzenli bir arşiv yapısına kavuşturuldu. Koruma altına alınan gazete koleksiyonu araştırmacıların hizmetine sunuldu. Böylece Mehmet Ali Kağıtçı'nın biriktirdiği, kağıtçılık tarihine ilişkin önemli bilgiler içeren süreli yayınlar gelecek kuşaklara aktarılmak üzere güvenli ve erişilebilir hale getirildi.

4 bin kitaplık ihtisas kütüphanesi düzenleniyor

Dokümantasyon Merkezi bünyesinde bulunan Kağıtçılık İhtisas Kitaplığı'ndaki yaklaşık 4 bin kitabın tasnif, düzenleme ve veri tabanına kayıt çalışmaları ise sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kitap koleksiyonunun araştırmacıların kullanımına daha sistematik ve erişilebilir bir yapıda sunulması hedefleniyor.

SEKA'nın kurumsal hafızası korunuyor

Mehmet Ali Kağıtçı Dokümantasyon Merkezi'nde yürütülen çalışmalarla SEKA'nın yalnızca fiziki mirası değil, aynı zamanda belge, fotoğraf, gazete, kitap ve kurumsal hafızası da korunuyor. Merkez, geçmişten günümüze ulaşan arşiv kaynaklarını araştırmacılarla buluşturarak SEKA'nın ve Kocaeli'nin sanayi tarihine ilişkin akademik ve bilimsel çalışmalara önemli bir kaynak sunuyor.