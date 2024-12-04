Kocaeli'de Şoförden Anlamlı Yardım - Son Dakika
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Kocaeli'de Şoförden Anlamlı Yardım

Kocaeli\'de Şoförden Anlamlı Yardım

Kocaeli'de bir otobüs şoförü, durakta bekleyen yaşlı bir vatandaşa yardımcı olarak koltuğuna kadar eşlik etti. Bu yardımlaşma anları, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

04.12.2024 15:10  Güncelleme: 15:14
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Kocaeli'de otobüs şoförünün, durakta bekleyen yaşlı vatandaşa yardım ederek koltuğuna kadar eşlik ettiği anlar yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförü, durakta bekleyen yaşlı bir vatandaşı almak için otobüsü durdurdu. Yürümekte zorlanan vatandaşı otobüse bindirmek için araçtan inen şoför, koltuğa oturana kadar yolcuya eşlik etti. Bu anlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve etkileşim aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Şoförden Anlamlı Yardım - Son Dakika

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