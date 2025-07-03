Kocaeli'de Suda Boğulma Vakalarını Önlemek İçin Önlemler Alınıyor - Son Dakika
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Kocaeli'de Suda Boğulma Vakalarını Önlemek İçin Önlemler Alınıyor

03.07.2025 14:56
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Kocaeli Valiliği, baraj, akarsu ve göletlere yüzme amacıyla girilmesini yasakladığını açıkladı. Bu alanlarda suya giren 15 yaş ve üstü kişiler idari yaptırım cezası ile karşılaşacak. Ayrıca, güvenli yüzme alanları belirlenecek ve denetimler yapılacak.

Kocaeli Valiliği, boğulma vakalarını önlemek amacıyla baraj, akarsu, gölet ve sulama kanallarına girmenin yasaklandığını açıkladı. Bu alanlarda serinleme ya da yüzme amaçlı suya giren 15 yaş ve üzeri kişilere idari yaptırım cezası uygulanacak.

Valilikten yapılan açıklamada, ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan "Suda Boğulma Olaylarını Önleme İlçe Komisyonu" kurulacağı belirtildi. Bu komisyon, her yıl yeterli görülen, can güvenliği riski taşımayan deniz, göl, gölet ve benzeri yüzülebilir alanları "yüzme alanı" olarak belirleyecek ve kamuoyuna duyuracak.

Komisyonun yapacağı denetimler, 1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında ayda en az bir kez olacak şekilde gerçekleştirilecek. Denetim sonuçları her ay düzenli olarak kaymakamlık aracılığıyla Valiliğe raporlanacak. Çeken akıntı riski taşıyan bölgelerde denize girmek yasaklanacak.

Sahillerde güvenli yüzme alanları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından şamandıralarla işaretlenecek. Başta sürat motorları, jet skiler, deniz bisikleti ve balıkçı tekneleri olmak üzere her türlü deniz aracı ile olta ve su altı tüfeği gibi aletlerle balık avcılığı yapılmasına izin verilmeyecek.

Belirlenen yüzme alanlarında yüzme sınırları (kıyıdan itibaren 200 metreye kadar) yüzer donanımlarla işaretlenecek ve bu alanlarda yüzme sınırlarını gösteren uyarıcı levhalar bulundurulacak. Yüzme alanı olarak belirlenmiş ve sınırları işaretlenmiş bölgelere, her türlü motorlu veya motorsuz deniz aracının girmesi ile bu alanlarda yarış, gösteri ve benzeri aktivitelerin yapılması engellenecek.

Denize yoğun olarak girilen yerlerde halkın bilgilendirilmesi ve uyarılması amacıyla sahil şeritlerine hakim noktalarda sesli anons ve uyarı sistemleri kurulacak. Plajlarda, risk yönetim planına uygun sayıda ve konumda işlevsel cankurtaran istasyonları ve kuleleri tesis edilecek. Cankurtaran istasyonlarının bulunduğu plajlarda cankurtaran personeli görevlendirilecek.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla iç sular, akarsular, göller, göletler, barajlar, sel kapanları ve kanallar gibi alanlarda serinleme veya yüzme amaçlı suya girişler yasaklandı.

Bu alanlarda serinleme ya da yüzme amaçlı suya giren 15 yaş ve üzeri kişilere idari yaptırım cezası uygulanacak, 15 yaşından küçükler ise sudan çıkarılarak ailelerine teslim edilecek. İlgili kurumlar, suya girişlerin tehlikeli ve yasak olduğuna dair ikaz levhaları asacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Suda Boğulma Vakalarını Önlemek İçin Önlemler Alınıyor - Son Dakika

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