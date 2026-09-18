Kocaeli\'de tarımda yapay zeka dönemi Kandıra\'da başladı

Kocaeli'de tarımda yapay zeka ve drone dönemi başladı. Kandıra'da pilot olarak uygulanan projeyle tarlalar havadan taranırken, üreticiye parsel bazında dijital öneriler sunulması ve gereksiz ilaç-gübre kullanımının azaltılması hedefleniyor.

Kocaeli'de tarımsal üretimde verimliliği artırmak, çiftçinin girdi maliyetlerini düşürmek ve çevre dostu üretimi yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan "Akıllı Zirai Mücadele Projesinde" uygulama başladı. Pilot bölge olarak seçilen Kandıra'nın belirlenen mahallelerinde başlayan projeyle tarlalar drone ve İHA'larla havadan tarandı, bitki sağlığına ilişkin görüntüleme çalışmaları gerçekleştirildi. Elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle üreticiye parsel bazında dijital öneriler sunulması hedefleniyor. İlk etapta 5 bin dekarlık tarım arazisinin belirlenen program dahilinde taranması ve çalışmaların tamamlanmasının ardından sistemin Kocaeli geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

Tarımsal girdi maliyetlerinde düşüş bekleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteğiyle hazırlanan "Akıllı Zirai Mücadele Projesinin" hibe sözleşmesi mart ayında düzenlenen törenle imzalanmıştı. Projenin en önemli hedeflerinden biri, üreticinin tarımsal girdi maliyetlerini azaltmak olacak. Projenin uygulama programında tarımsal üretimde yapay zeka, İHA, multispektral görüntüleme, akıllı zararlı tuzakları ve dijital karar destek sistemlerinden yararlanılmaya başlandı. Kandıra ilçesi Selimköy'deki uygulamaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları katıldı.

Daha az maliyet, daha yüksek verim

Drone ve İHA'larla taranan tarlalarda bitkilerin sağlık durumu analiz edilerek hastalık, zararlı ve besleme ihtiyaçları belirlenecek. Böylece ilaç ve gübre yalnızca ihtiyaç duyulan bölgelere uygulanarak maliyetlerin düşürülmesi ve verimin artırılması hedefleniyor. Akıllı zararlı tuzakları, uydu ve drone görüntüleriyle hastalık ve zararlıların erken tespit edilmesi sağlanacak. Üreticilerin mobil uygulama üzerinden kendi parsellerine ilişkin analiz ve önerilere ulaşması, yapay zeka destekli sistemle 7 gün 24 saat dijital danışmanlık alması planlanıyor.