Kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibeli tarımsal destek
Kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibeli tarımsal destek

Kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibeli tarımsal destek
10.01.2026 11:45  Güncelleme: 11:47
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibeli tarımsal destekler sunmaya başladı. Kadın ve genç çiftçilere öncelik verilen projelerle fide, tohum, sera ve hayvancılık yatırımlarına katkı sağlanacak. Başvurular 12-23 Ocak tarihleri arasında kabul edilecek.

Kocaeli'de kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibeli tarımsal destekler yeniden başladı. Kadın ve genç çiftçilere öncelik verilen projelerle fide, tohum, sera ve hayvancılık yatırımlarına katkı sağlanacak. Başvurular 12-23 Ocak tarihleri arasında kabul ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da üretimi teşvik eden, katma değer oluşturan ve kırsal kalkınmayı güçlendiren projelere destek vermeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatlarıyla 2022 yılında başlatılan proje, tarımsal üretimi güçlendirmeyi ve kooperatifçilik kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor. Proje, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da üreticiye doğrudan katkı sağlayacak.

Birlik ve kooperatifler "fikir projesi" sunacak

Kocaeli genelinde faaliyet gösteren kooperatif ve birlikler, destek almak istedikleri alanı net ve sade şekilde belirterek "fikir projesi" hazırlayacak. Sunulan projeler, hibe başvuru uygunluğu ve öncelik kriterleri doğrultusunda değerlendirme komisyonu tarafından incelenecek. Komisyon, desteklenecek proje sayısının iki katına kadar projeyi belirleyebilecek.

Geçtiğimiz yıllarda ciddi destekler sunuldu

Geçtiğimiz yıl projeleri değerlendirme komisyonu tarafından uygun bulunan birlik ve kooperatiflere anahtar teslim modern sera kurulumu, çapa makinesi, sulama sistemleri, yem bitkisi tohumu, karabuğday ve sebze tohumu, fide, arı kovanı ve ekipmanları, depo ile çeşitli tarımsal alet ve ekipman destekleri sağlandı. Destek alan kooperatifler sebze, meyve ve bal üretimine başlayarak ekonomik katkı sundu.

Başvurular 23 Ocak'a kadar sürecek

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje için başvurular 12 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Projeye katılmak isteyen kooperatifler, birlikler, üye çiftçiler ile yönetim kurulu üyeleri, 23 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na başvuruda bulunabilecek. Projeler, tarımsal ve hayvansal üretim olmak üzere iki ayrı kategoride hazırlanacak.

Birçok alanda hibe desteği

Tarımsal üretim kategorisinde; fide ve fidan temini, yem bitkisi ve yerel tohumlar, gübre, sera yapımı, sulama sistemleri, tarım makineleri, alternatif ve tıbbi-aromatik bitki üretimi, yenilenebilir enerji kullanımı, organik ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ve modernizasyon çalışmalarına yönelik birçok alanda hibe desteği sağlanacak.

Hayvansal üretimde verimlilik ön planda

Hayvansal üretim destekleri kapsamında ise büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, su ürünleri, ipekböcekçiliği, yem ve katkı maddeleri, ekipman ve mekanizasyon, organik ürün işleme ve depolama, tesis onarımı ve sözleşmeli üretim gibi alanlar desteklenecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

