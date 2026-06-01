Kocaeli'de TEM Otoyolu Kapatılıyor

01.06.2026 11:47
Yarın TEM Otoyolu'nun Muallimköy-Gebze kısmı, üstyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı olacak.

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nun Muallimköy ile Gebze kavşakları arasındaki İstanbul istikameti, üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle yarın ulaşıma kapatılacak.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce yürütülen "TEM Otoyolu Gebze Kavşağı-Dilovası Kavşağı Arası Üstyapı İyileştirmesi ve Büyük Onarım İnşaatı" kapsamında yeni çalışma etabına geçiliyor.

Bu çerçevede, otoyolun Muallimköy ile Gebze kavşakları arasındaki kuzey yolunda gerçekleştirilecek onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla Ankara-İstanbul yönü tamamen trafiğe kapatılarak ulaşım, Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 kara yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilecek.

D-100 kara yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden gelip Muallimköy Kavşağı'ndan otoyolun İstanbul yönüne katılmak isteyen sürücüler bu bağlantıları kullanamayacak. İstanbul istikametine seyredecek araçlar, D-100 kara yolunu kullanabilecek veya Bilişim Vadisi Kavşağı öncesindeki alt geçitten "U" dönüşü yapabilecek.

Öte yandan, Muallimköy Kavşağı'nda Osmangazi Köprüsü yönünden gelerek otoyolun İstanbul ve Ankara istikametlerine bağlanan kollar da çalışma süresince trafiğe kapalı tutulacak. Bu güzergahı kullanan sürücüler, seyahatlerine D-100 kara yolu üzerinden devam edebilecek.

Yarın saat 08.00'de başlayacak ve 24 saat esasına göre sürdürülecek çalışmalar süresince yolda gerekli tüm güvenlik önlemleri alınacak. Açıklamada, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları tercih etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine dikkatle uymaları istendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

