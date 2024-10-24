Kocaeli'de Trafik Eğitim Parkı'nda Yeni Dönem Eğitimleri Başladı - Son Dakika
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Kocaeli'de Trafik Eğitim Parkı'nda Yeni Dönem Eğitimleri Başladı

Kocaeli\'de Trafik Eğitim Parkı\'nda Yeni Dönem Eğitimleri Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Trafik Eğitim Parkı'nda 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 7 bin 500 öğrenciye eğitim verilmesi planlanıyor. Çocuklara gerçek trafik ortamında eğitim verilip sertifikalı trafik gönüllüsü olmaları sağlanacak.

24.10.2024 11:11  Güncelleme: 11:12
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Kocaeli'de hizmet veren ve çocuklara gerçek trafik ortamını sunan Trafik Eğitim Parkı'nda yeni dönem eğitimleri başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Trafik Eğitim Parkı'nda eğitimler devam ediyor. 2022 yılında hizmete açılan park, Marmara bölgesinin en büyük Trafik Eğitim Parkı olma özelliğini taşıyor. Kamu kurumlarının eğitim ihtiyaçlarına cevap veren parkta 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 7 bin 500 öğrenciye eğitim verilmesi planlanıyor. Çocuklara gerçek trafik ortamını sunan Trafik Eğitim Parkı'nda levhalar, trafik ışıkları, yol çizgileri ve trafiğe dair birçok donanım bulunuyor.

2022 yılından bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda 18 bin 138 öğrenciye eğitim verildi. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde ise 7 bin 500 öğrenciye eğitim verilmesi planlanıyor. Teorik Eğitim ve Parkur Eğitimi olarak 2 farklı eğitim alan öğrenciler, eğitim sonunda sertifika alarak trafik gönüllüsü olmaya hak kazanıyor. Eğitimler Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli eğitmen personeller tarafından veriliyor.

Trafik Eğitim Parkı'nda Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı doğrultusunda ilkokul 4. sınıflara eğitim veriliyor. Eğitimlerde trafikte uyulması gereken kurallar öncelikli olarak öğretiliyor. Emniyet kemeri kullanımı, yaya önceliği, toplu taşıma kullanımı, trafik işaretleri ve anlamları, takip mesafesi, araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın tehlikesi, yaya geçidi ve trafik lambalarının önemi gibi konular işleniyor. Teorik eğitimin ardından pratik eğitime geçiliyor. Çocuklar teorik eğitimlerde öğrendikleri bilgileri trafik pistinde uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buluyor. Eğitim sonunda katılımcı sertifikası alan çocuklara ikramlıklar, şapka ve kırmızı düdük hediye ediliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Trafik Eğitim Parkı'nda Yeni Dönem Eğitimleri Başladı - Son Dakika

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