Büyükşehir'in 2025 trafik karnesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Büyükşehir'in 2025 trafik karnesi

Büyükşehir\'in 2025 trafik karnesi
25.01.2026 14:44  Güncelleme: 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca trafik güvenliği ve ulaşım altyapısı için önemli adımlar attı. Sinyalizasyon, yol çizgi ve levha montajı gibi alanlarda gerçekleştirilen güncellemelerle, şehir genelinde trafik akışı düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca kent genelinde yürüttüğü trafik güvenliği ve ulaşım altyapısı çalışmalarının verilerini paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca sinyalizasyon, yol çizgi, levha montajı ve otokorkuluk imalatı gerçekleştirdi.

Bu kapsamda trafik akışını düzenlemek amacıyla kentin farklı noktalarına 10 yeni sinyalizasyon kavşağı kurulurken, 12 kavşakta revize işlemi yapıldı. Mevcut 264 sinyalize kavşakta ise yıl boyunca 3 bin 548 kez bakım ve onarım çalışması yürütüldü.

282 bin metrekarelik alanda çizgi çalışması

Yatay trafik işaretlemeleri kapsamında toplam 282 bin 118 metrekarelik alanda çalışma yapıldı. Ekipler, 138 bin 258 metrekare soğuk yol çizgisi, 116 bin 560 metrekare termoplastik yol çizgi uygulaması gerçekleştirdi. Ayrıca yollara 693 yön oku ve uyarı yazısı yazıldı.

Sürücü güvenliği için kritik öneme sahip otokorkuluk çalışmaları kapsamında, karayollarına 72 kilometre uzunluğunda yeni otokorkuluk imalatı yapıldı. Kazalar veya diğer nedenlerle hasar gören 25 bin 170 metrelik otokorkuluk ise onarıldı.

30 bine yakın levha takıldı

Trafik düzeninin sağlanması amacıyla yıl boyunca 29 bin 689 trafik levhası ve 12 bin 351 direk montajı yapıldı. Ekipler ayrıca 6 bin 676 delinatör, 230 sınır elemanı ve 211 trafik aynasının montajını tamamladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Trafik, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir'in 2025 trafik karnesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı

14:39
Şişli’de Çöp Konteynerinde Ceset Bulundu
Şişli'de Çöp Konteynerinde Ceset Bulundu
14:21
Kan donduran iddia: İran’da iki gün içinde 36 bin 500’den fazla kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü
14:17
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı
Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
13:13
Vahşet bu evde yaşandı Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
11:51
İstanbul’daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
11:21
40 yıl sonra Marmara’ya döndü Fiyatı 3 bin 500 TL
40 yıl sonra Marmara'ya döndü! Fiyatı 3 bin 500 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 15:02:40. #7.11#
SON DAKİKA: Büyükşehir'in 2025 trafik karnesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.