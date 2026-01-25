Büyükşehir\'in 2025 trafik karnesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca kent genelinde yürüttüğü trafik güvenliği ve ulaşım altyapısı çalışmalarının verilerini paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca sinyalizasyon, yol çizgi, levha montajı ve otokorkuluk imalatı gerçekleştirdi.

Bu kapsamda trafik akışını düzenlemek amacıyla kentin farklı noktalarına 10 yeni sinyalizasyon kavşağı kurulurken, 12 kavşakta revize işlemi yapıldı. Mevcut 264 sinyalize kavşakta ise yıl boyunca 3 bin 548 kez bakım ve onarım çalışması yürütüldü.

282 bin metrekarelik alanda çizgi çalışması

Yatay trafik işaretlemeleri kapsamında toplam 282 bin 118 metrekarelik alanda çalışma yapıldı. Ekipler, 138 bin 258 metrekare soğuk yol çizgisi, 116 bin 560 metrekare termoplastik yol çizgi uygulaması gerçekleştirdi. Ayrıca yollara 693 yön oku ve uyarı yazısı yazıldı.

Sürücü güvenliği için kritik öneme sahip otokorkuluk çalışmaları kapsamında, karayollarına 72 kilometre uzunluğunda yeni otokorkuluk imalatı yapıldı. Kazalar veya diğer nedenlerle hasar gören 25 bin 170 metrelik otokorkuluk ise onarıldı.

30 bine yakın levha takıldı

Trafik düzeninin sağlanması amacıyla yıl boyunca 29 bin 689 trafik levhası ve 12 bin 351 direk montajı yapıldı. Ekipler ayrıca 6 bin 676 delinatör, 230 sınır elemanı ve 211 trafik aynasının montajını tamamladı. - KOCAELİ