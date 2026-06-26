Trafik kazasında yaralanan yavru tilki Ormanya\'da şifa buluyor

Kocaeli'de trafik kazası sonucu yaralanan yavru tilki, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ormanya'da tedavi edilerek sağlığına kavuşturuluyor.

Kırsal kesimde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan yavru tilki, vakit kaybedilmeden Ormanya içerisinde hizmet veren Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ulaştırıldı. Uzman veteriner hekimler tarafından yapılan detaylı muayene sonucunda hayvanın trafik kazası geçirdiği tespit edildi.

930 gramdan 1,5 kilograma ulaştı

Büyükşehir Belediyesi tarafından koruma altına alınan yavru tilkinin tedavisi merkezde özenle sürdürülüyor. Merkeze getirildiğinde 930 gram ağırlığında olan tilki, uygulanan tedavi ve düzenli beslenme desteği sayesinde kısa sürede 1 kilo 500 grama ulaştı. Veteriner hekimlerce yakından takip edilen yavru tilkinin genel sağlık durumunda her geçen gün olumlu gelişmeler yaşandığı belirtildi.

Doğaya dönmek için gün sayıyor

Ormanya'daki uzman ekipler, yavru tilkinin iyileşme sürecinin yanı sıra doğal yaşam becerilerini kaybetmemesi için de çaba sarf ediyor. Bakım süreci, tilkinin doğaya döndüğünde kendi başına hayatta kalabilmesi amacıyla insan etkileşiminin minimum seviyede tutulduğu özel bir rehabilitasyon programıyla yürütülüyor.

Tedavisi ve rehabilitasyonu başarıyla devam eden yavru tilki, veteriner hekimlerin yapacağı son değerlendirmelerin ardından yeterli olgunluğa ve sağlığa ulaştığında yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak. - KOCAELİ