Geleneksel yöntemlerle dev Türk bayrağı yapıldı

Kocaeli'de Türk Kağıtçılık Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde, geleneksel yöntemlerle kağıttan dünyanın en büyük Türk bayrağı oluşturulurken; sergiler, atölyeler ve akademik katılımla program yoğun ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 18 Nisan Türk Kağıtçılık Günü'nü etkinlikle geçirdi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü bünyesindeki SEKA Kağıt Müzesi'nde gerçekleştirilen program, geleneksel kağıt üretim kültürünü yaşatmayı amaçladı. 18 Nisan Türk Kağıtçılık Günü'ne özel gerçekleştirilen etkinlik sanatseverleri, akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirdi.

Programın özel bir anlamı vardı

18 Nisan 1936 tarihinde SEKA Kağıt Fabrikası'nda ilk kağıdın üretilmiş olması, etkinliğe ayrı anlam kattı. Bu önemli günün yıl dönümünde gerçekleştirilen programda, geleneksel yöntemlerle bir ilke daha imza atılması dikkat çekti. Gün boyunca düzenlenen birbirinden farklı workshop etkinliklerinde katılımcılar, asitsiz kağıt üretimini uygulamalı olarak deneyimlerken, sürdürülebilir yöntemler hakkında bilgiler de edindi. Etkinlikler kapsamında açılan "Kağıdın Dokusunda Kitap Sanatları Sergisi", 18 sanatçının 18 eserinden oluşan seçkisiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu ve büyük ilgi gördü.

Dev Türk bayrağına büyük ilgi

Programın en dikkat çeken anı, Doç. Dr. Yusuf Parlak'ın canlı performansı oldu. İzleyicilerin katılımıyla, geleneksel yöntemlerle kağıttan dünyanın en büyük Türk bayrağı oluşturuldu. Bu eşsiz eser tüm misafirlerden büyük ilgi gördü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, etkinliklerin ardından yaptığı değerlendirmede kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekerek, kağıt sanatının geleneksel ve çağdaş yönleriyle geleceğe taşınmasının büyük değer taşıdığını ifade etti.

Akademik çevrelerden yoğun katılım

Türkiye genelindeki üniversitelere de duyurulan etkinlikler, akademik çevrelerden ilgi gördü. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de etkinlikleri ziyaret ederek programı yerinde inceledi ve gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Program, kağıdın tarihi birikimini sanatla buluşturarak katılımcılara öğretici ve ilham verici bir deneyim sundu. - KOCAELİ