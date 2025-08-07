Kocaeli'de Ücretsiz Yaz Neşesi Konserleri Başlıyor

Kocaeli'de ağustos ayı boyunca her cuma akşamı İzmit Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilecek konser serisi, müzikseverleri keyifli anlarla buluşturacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu İzmit Milli İrade Meydanı, sosyal yaşamın yeni merkezi haline geldi. İzmit'in kalbinde bu kez açık hava konserleri düzenlenecek. Her hafta farklı sanatçıların sahne alacağı konserlerde vatandaşlar, açık havada tamamen ücretsiz müzik keyfi yaşayacak. Etkinliklerin ilk konuğu ise Karadeniz ezgilerinin sevilen ismi Muhammet Vanal olacak. 8 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Muhammet Vanal'ın kemençesiyle başlayacak konserde izleyiciler coşkulu dakikalar yaşayacak. İzmit Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşecek konserde 7'den 70'e herkes müzik dolu akşamların tadını çıkaracak. "Sandalyeni Al Gel" çağrısıyla düzenlenen konsere kendi sandalyeleriyle katılabilecek olan vatandaşlar, samimi ve keyifli atmosferde müziğe eşlik edebilecek.

Yaz boyunca sürecek konser etkinlikleri, her yaştan katılımcıyı kültür ve sanatla buluşturmayı hedefliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği, "Yaz Neşesi" konserleri, ağustos ayı boyunca her cuma akşamı saat 21.00'de Milli İrade Meydanı'nda devam edecek. - KOCAELİ