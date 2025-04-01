Kocaeli'de Üst Geçitlere Bakım ve Onarım Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de Üst Geçitlere Bakım ve Onarım Çalışmaları Başlatıldı

Kocaeli\'de Üst Geçitlere Bakım ve Onarım Çalışmaları Başlatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üst geçitlerdeki yapısal sorunlara müdahale ederek, dayanıklılığı artırmak ve kamu kaynaklarını verimli kullanmak amacıyla bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Son olarak, İzmit D-100 Karayolu üzerindeki Necmettin Erbakan üst geçidinde yenileme çalışmaları başladı.

01.04.2025 09:52  Güncelleme: 09:53
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Kocaeli genelindeki üst geçitlerde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Paslanma, çürüme ve diğer yapısal bozukluklar gibi sorunlara müdahale eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hem üst geçitlerin daha dayanıklı hale gelmesini sağlıyor hem de aynı zamanda kamu kaynaklarının verimli kullanımını hedefliyor. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen bakım işlemleri, büyük maliyetlere yol açabilecek sorunların önüne geçilmesine ve üst geçitlerin uzun ömürlü olmasına imkan tanıyor.

Son olarak, Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tesisler Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit D-100 Karayolunu Kocaeli Valiliği'ne bağlayan Necmettin Erbakan üst geçidinde bakım ve onarım çalışması başlattı. Bu kapsamda eskiyen kaydırmaz zemin yenilenirken, merdivenler ve korkuluklarda ise onarım ve lokal boyama işlemleri yerine getirildi. İl genelinde süren bu kapsamlı bakım ve onarım faaliyetleri hem kentin estetiğine hem de yaya güvenliğine önemli katkılar sağlıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Üst Geçitlere Bakım ve Onarım Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika

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