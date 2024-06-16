Kocaeli'de Vatandaşlar Bayram Namazı İçin Camilere Akın Etti - Son Dakika
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Kocaeli'de Vatandaşlar Bayram Namazı İçin Camilere Akın Etti

Kocaeli'de vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bayram namazı için camilere akın etti. Namaz sonrasında caminin dışında vatandaşlara lokum ikram edildi. Vali Yavuz, bayramın huzur ve barış getirmesini diledi.

16.06.2024 09:07
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Kocaeli'de vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde bayram namazı için camileri doldurdu.

Kocaeli'de vatandaşlar bayram namazı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Dolan camilerde vatandaşlar, önce namazlarını kılıp ardından bayramlaşmalarını gerçekleştirdi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahit Büyükakın'da İzmit Fevziye Camii'nde vatandaşlarla beraber namaza katıldı. Namaz sonrasında caminin dışında vatandaşlara lokum ikram edildi. Bayram namazı sonrasında yaptığı açıklamada İslam aleminin bayramını kutladığını söyleyen Vali Yavuz, "Bayram inşallah İslam aleminde huzurun, barışın başlangıcı olur. Yaşanan acılar son bulur ve tüm insanlığa huzur getirir. Diğer taraftan trafiğe çıkacak vatandaşlarımıza araçlarını dikkatli kullanmalarını, kurban kesecek kişilerin de hem dini kurallara hem de çevreyi koruyarak kurbanlarını kesmelerini tavsiyesinde bulunuyoruz. Bayramın kardeşlik, barışma günü olması vesilesiyle büyüklerimizi, engellilerimizi ve bize ihtiyacı bulunan grupları da ziyaret ederek, onların gönlünü alarak ve kurban etlerimizi ihtiyaç sahiplerine dağıtarak güzel bir Kurban Bayramı geçirmeyi diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Vatandaşlar Bayram Namazı İçin Camilere Akın Etti - Son Dakika

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